Macerata | bimbo di nove anni travolto ed ucciso da un' auto guidata da un anziano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) I componenti della famiglia erano tornati dall’Inghilterra, dove vivono, per trascorrere qualche giorno di vacanza nel loro paese d’origine, San Ginesio, in provincia di. Ma un grave lutto, tanto improvviso quanto inaspettato, ha segnato per sempre le loro vite: nel pomeriggio di martedì 13 agosto undiè morto, investito da un’mobile, sulla strada provinciale 78, nei pressi dell’incrocio situato tra le frazioni di Passo San Ginesio e Passo Sant'Angelo. Alla guida della vettura, undi 70, residente nel Maceratese che, secondo quanto accertato dagli inquirenti, inizialmente non si sarebbe accorto di aver investito il piccolo, trascinando il suo corpo per diversi metri. Quando finalmente si è reso conto dell'accaduto, l’uomo si è fermato ed è immediatamente sceso dalla macchina: ma ormai per la vittima non c’era più nulla da fare. La dinamica ...

