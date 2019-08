M5s contro Garavaglia e Lega | Basta cretinate Truffa di Stato | la grottesca

Senato - Lega battuta : prove di asse Pd-M5s Contromossa di Salvini : E' stato solo un voto sul calandario dei lavori, per di più chiesto dalla Lega. Ma ieri si è materializzato in Senato (e poi anche alla capigruppo della Camera) il primo asse fra i...

Senato - Lega battuta : prove di asse Pd-M5s Contromossa di Salvini : E' stato solo un voto sul calandario dei lavori, per di più chiesto dalla Lega. Ma ieri si è materializzato in Senato (e poi anche alla capigruppo della Camera) il primo asse fra i...

M5s-Pd - tutto pronto per il governissimo contro Matteo Salvini : ecco chi sarà il nuovo premier : L'ipotesi governissimo prende piede. Dopo l'annuncio di Matteo Renzi e Beppe Grillo, sono in tanti a dichiararsi favorevoli a un'eventuale apertura e un governo Pd-M5s. Il primo a far balenare una soluzione di questa natura è stato Goffredo Bettini seguito dall'attuale gruppo dirigente del Nazareno

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...

Crisi di Governo - la conferenza di Renzi : l’appello a un governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la disponibilità a fare un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo chiamo governo no ...

Crisi di Governo - la conferenza stampa di Renzi : l’appello a un “governo no tax” - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la possibilità di fare un Governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo chiamo Governo no ...

Crisi di governo - Morra (M5s) contro Salvini : “Scappa da commissione Antimafia - ora cerca accordo col pregiudicato Berlusconi” : “Devo tirare le orecchie al ministro dell’Interno ancora in carica, che ha detto di ricevere molte telefonate da alcuni colleghi senatori del M5s: uno di questi sono io”. A dirlo, in una diretta Facebook, il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, che in diretta ha mostrato i messaggi e le telefonate inviate a Matteo Salvini dal 23 dicembre in poi. “Non ho mai ricevuto risposta. Gliel’ho detto di persona ...

M5s contro Salvini : “Agli ordini di Berlusconi - difende casta e vota no a taglio poltrone” : Il Movimento 5 Stelle attacca Matteo Salvini e la Lega con un post pubblicato sul blog delle stelle. L'accusa nei confronti del leader del Carroccio è quella di non voler votare il taglio di 345 parlamentari: "Dopo essere tornato a casa ad Arcore, accolto da Berlusconi e Meloni, ha obbedito immediatamente al primo diktat: salvare le poltrone dei politici con i loro stipendi d’oro da 14 mila euro al mese".Continua a leggere

In Onda - Marco Minniti e la scomoda verità su Pd e M5s : "Due sconfitti". Potere e poltrone contro Salvini : Una verità molto scomoda da Marco Minniti. L'ex ministro degli Interni, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda su La7, avverte il suo partito, il Pd, tentato da un'alleanza con il Movimento 5 Stelle per un governo istituzionale di pochi mesi (come vorrebbe Matteo Renzi) o, peggio,

SCUOLA/ Lo scontro M5s-Lega mette precari e concorso in un vicolo cieco : La resa dei conti Lega-M5s riguarda anche la SCUOLA e precisamente i due percorsi salva-precari e il concorso ordinario. Il punto

M5s contro Salvini : 'Inciucia con Berlusconi per tenere in piedi vecchio sistema' : Dato ormai per certo che l'attuale governo non ha un futuro, questo è il momento in cui Lega e Movimento Cinque Stelle iniziano a togliersi reciprocamente sassolini dalla scarpa. Un'evoluzione che certifica, qualora ve ne fosse bisogno, che il rapporto non si è mai spogliato delle ruggini dettate da una profonda eterogeneità di due partiti che, per oltre un anno, hanno provato a far leva su un contratto che teneva in piedi degli equilibri molto ...

Renzi e M5s - pro e contro dell’intesa anti-voto : Inutile girarci intorno: l’unica domanda a cui rispondere in queste ore è se i Cinque Stelle e il Partito democratico, nello specifico l’ala parlamentare che risponde ancora Matteo Renzi, faranno un governo alternativo a quello Conte. Ci sono molti pro e contro. Vediamoli in sintesi e partiamo dagli aspetti critici. Legittimità Matteo Salvini ha stravinto le elezioni europee, con oltre il 34 per cento. È vero che l’Italia è una Repubblica ...

Bruno Vespa contro il M5s : perché è sbagliato chiamare Matteo Salvini "traditore" : In molti, sia nel mondo della politica sia giornalisti e osservatori più o meno autorevoli, s'interrogano sul tempismo di Matteo Salvini: perché la crisi di governo proprio ora, a Ferragosto, e non per esempio due mesi fa dopo aver stravinto le elezioni Europee? Una risposta, fuori dal coro, la offr

Crisi di governo - ora è scontro sulla data delle elezioni. E Salvini evoca l’inciucio M5s-Pd : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»