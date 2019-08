Luca Parmitano ci fa sognare con uno scatto della Puglia dallo spazio e un’intervista

Luca Parmitano fa il deejay dallo spazio [VIDEO] : ‘Live from space with Luca Parmitano‘. E’ l’insolito annuncio a presentare il video del primo deejay dallo spazio, l’eclettico astronauta siciliano che dalla stazione orbitante si è collegato con una nave da crociera, facendo ballare gli ospiti a bordo. “Stasera abbiamo fatto la storia” scrivono sul post con il filmato gli organizzatori del World Club Dome, dimostrando “che l’amore per la ...

Luca Parmitano fa il deejay dallo spazio /Video : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – ‘Live from space with Luca Parmitano’. E’ l’insolito annuncio a presentare il Video del primo deejay dallo spazio, l’eclettico astronauta siciliano che dalla stazione orbitante si è collegato con una nave da crociera, facendo ballare gli ospiti a bordo. “Stasera abbiamo fatto la storia” scrivono sul post con il filmato gli organizzatori del World Club Dome, ...

Luca Parmitano fa il deejay dallo spazio /Video : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – ‘Live from space with Luca Parmitano’. E’ l’insolito annuncio a presentare il Video del primo deejay dallo spazio, l’eclettico astronauta siciliano che dalla stazione orbitante si è collegato con una nave da crociera, facendo ballare gli ospiti a bordo. “Stasera abbiamo fatto la storia” scrivono sul post con il filmato gli organizzatori del World Club Dome, ...

Luca Parmitano è il primo dj nello spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano si è esibito per gli appassionati di musica elettronica dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), diventando così il primo dj della storia nello spazio. Lo ha annunciato l'Agenzia spaziale europea (Esa). "Luca ... parlerà agli amanti della musica a Ibiza, come parte della tematica spaziale BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Qui farà il suo esordio come primo dj spaziale, condividendo le sue ...

Luca Parmitano - le sue foto dell’Italia dalla stazione spaziale internazionale : Le foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLo aveva fatto durante la sua ...

Spazio : omaggio di Luca Parmitano alla Puglia - immersa nell’azzurro del mare : “La Puglia, terra che mi ha adottato per sette indimenticabili anni, è completamente sgombra di nubi – come nei miei ricordi di giovane pilota“: Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto della Puglia, immersa nell’azzurro del mare e senza nuvole. Dopo la sua Sicilia e la Sardegna, AstroLuca, impegnato nella missione Beyond ha catturato un altro bellissimo panorama ...

Luca Parmitano - primo Dj nello Spazio : 23.00 Da astronauta a Deejay a 'mixare' musica elettronica. Domani diventerà il primo Dj spaziale della Storia: è Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova dal 23 luglio scorso, collegato con una nave da crociera ancorata a Ibiza (Spagna). Circa 3mila persone assisteranno al suo show. Scopo: mettere in collegamento il mondo della musica con quello della ricerca spaziale. Parmitano sarà collegato anche con lo ...

Spazio - domani Luca Parmitano diventa dj : sarà il primo della storia : L’astronauta Luca Parmitano sarà il primo dj spaziale: mixerà dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) in un dj-set destinato a far ballare le persone a bordo di una nave da crociera a Ibiza. “sarà una prima mondiale”, ha commentato l’astronauta francese Jean-François Clervoy, che assisterà alla serata di martedì sera, preparata da un organizzatore di festival musicali su navi da crociera. “Il nostro obiettivo è ...

Spazio : Luca Parmitano “cattura” l’alba sull’Oceano Pacifico [FOTO] : “Alba sopra un Pacifico completamente imbiancato di nubi“: l’ha catturata l’astronauta Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale durante una pausa della missione Beyond, dell’Agenzia Spaziale Europea. La foto, pubblicata su Twitter, è incorniciata da componenti della ISS compreso un pannello solare, e mostra il Pacifico tra vortici e nuvole bianche mentre è illuminato dall’aurora. L'articolo ...

La foto della Sicilia che dorme dell’astronauta Luca Parmitano è uno spettacolo : Luca Parmitano ci regala un’altra spettacolare cartolina della Sicilia dallo spazio. L’astronauta Siciliano ha pubblicato sulle sue pagine social la foto della Sicilia avvolta dalle luci della notte. Un altro tributo alla sua Isola. Parmitano è infatti originario di Paternò, in provincia di Catania, e quando gli è possibile, non si tira indietro a scattare foto alla Sicilia dall’alto della stazione spaziale internazionale in cui è impegnato ...

Stazione Spaziale : Luca Parmitano fotografa la Sardegna baciata dal Sole : “Catturata nel riflesso del Sole“: la sagoma scura della Sardegna baciata dai raggi solari è stata immortalata dalla Stazione Spaziale Internazionale, dall’astronauta Luca Parmitano. Dopo avere fotografato la sua amata Sicilia, AstroLuca ha approfittato di un altro passaggio per immortalare l’altra grande isola italiana. L’astronauta italiano ha scelto Beyond (“Oltre“) come nome della sua nuova missione, come richiamo a ...

Stazione Spaziale : Luca Parmitano “cattura” la linea di confine tra giorno e notte : “Osservare con i propri occhi la notte che avanza, la linea di confine tra l’oscurità e il giorno, è sempre un’esperienza di surreale, inesplicabile emozione“: queste parole accompagnano su Twitter un altro scatto mozzafiato dell’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione “Beyond“. AstroLuca ha immortalato la linea di confine tra giorno e notte dalla ...

Luca Parmitano : "Osservare dallo spazio la notte che avanza sul nostro pianeta è un'emozione inesplicabile" : Incantato dalla linea scura che percorre rapidamente la Terra, scandendo l’arrivo della notte. La meraviglia è quella di Luca Parmitano, che osserva il nostro pianeta dalla grande finestra panoramica della Stazione Spaziale Internazionale.“AstroLuca”, infatti, ha immortalato la linea di confine tra giorno e notte condividendo lo scatto sul suo profilo Twitter.“Osservare con i propri occhi la notte che avanza, la ...

Luca Parmitano scatta la foto alla sua Sicilia dalla Stazione Spaziale : L’astronauta Siciliano Luca Parmitano a pochi giorni dal suo arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale saluta la Sicilia che è la sua terra di origine. Parmitano ha scattato la prima foto della Sicilia del suo secondo soggiorno nello spazio. L’immagine della Sicilia scattata da Parmitano appare nidida e spettacolare. Il pilota dell’Aeronautica Militare è originario di Paternò, in provincia di Catania, e si trova impegnato nella ...