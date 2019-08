Lotta | Mondiali junior Tallin 2019 | Morena De Vita in finale per il bronzo | Eleni Pjollaj

Lotta - Mondiali junior Tallin 2019 : Salvatore Diana fuori nel primo turno dei ripescaggi : Sono proseguiti oggi a Tallin, in Estonia, i Mondiali della categoria junior della Lotta: nella seconda giornata, dedicata allo stile libero, era impegnato un solo azzurrino, Salvatore Diana, nei -79 kg: purtroppo l’italiano, che ieri aveva avuto accesso ai ripescaggi per il bronzo, oggi è uscito nel primo incontro. Nella categoria -79 kg infatti Salvatore Diana, che ieri era uscito all’esordio, battuto dal russo Amkhad ...

Lotta - Mondiali junior Tallin 2019 : Salvatore Diana ai ripescaggi - eliminato Tommaso Frezza : Sono scattati a Tallin, in Estonia i Mondiali della categoria junior della Lotta: nella prima giornata dedicata allo stile libero erano impegnati due azzurrini, Tommaso Frezza nei -57 kg e Salvatore Diana nei -79 kg: entrambi gli italiani sono usciti nel turno di qualificazione agli ottavi e soltanto il secondo ha avuto accesso ai ripescaggi. Nella categoria -57 kg Tommaso Frezza esce nel turno di qualificazione, battuto per superiorità ...

Vela - Mondiali 470 2019 : due equipaggi italiani accedono alla Medal Race. Berta/Caruso in Lotta per il podio - Ferrari/Calabrò all’ottavo posto : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali 470 2019 in corso di svolgimento nella acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche di Tokyo 2020. La spedizione azzurra ha già raccolto un bilancio abbastanza soddisfacente raggiungendo con due imbarcazioni la Medal Race in programma domani e si giocherà le proprie opportunità per raccogliere una medaglia in campo femminile. Le condizioni del vento hanno permesso lo svolgimento ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Chamizo testa di serie numero 1 - Davidovi spera in un forfait - Conyedo attende il passaporto : A Nursultan, in Kazakistan, dal 14 al 22 settembre si terranno i Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: ufficializzate le teste di serie, l’Italia sorride per l’inserimento al numero 1 della categoria -74 kg dello stile libero di Frank Chamizo. Sfiora l’impresa Givi Davidovi nei -57 kg, mentre è in attesa del passaporto nei -97 kg Abraham Conyedo. Se da una parte Chamizo ha dominato le Ranking series, ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : eliminato Andrea Setti - l’Italia chiude senza medaglie : Non ci sarà medaglia per l’Italia neppure nell’ultima giornata di gare a Sofia per i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nei -60 kg della greco-romana Andrea Setti viene eliminato senza possibilità di ripescaggio e così la spedizione degli azzurrini torna dalla Bulgaria senza podi, con i quinti posti di Veronica Braschi e Michela Chessa nella femminile quali migliori risultati. Nella Lotta greco-romana, nei -60 kg dura ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : quinto posto per Michela Chessa - fuori gli altri azzurrini : Quinta giornata di gare a Sofia per i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella femminile perde la finale per il bronzo, nei –40 kg Michela Chessa, invece esce nel primo turno dei ripescaggi nei -61 kg ad Aurora Russo, mentre nella greco-romana vengono definitivamente eliminati Steve Momilia (-65 kg) Santo Di Dio (-80 kg) e Michele Giura (-110 kg) Nella Lotta femminile, nei -40 kg Michela Chessa supera nei ripescaggi per priorità ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : sfuma il bronzo per Veronica Braschi - ai ripescaggi Michela Chessa ed Aurora Russo : Quarta giornata di gare a Sofia per i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella femminile perde la finale per il bronzo, nei -65 kg, Veronica Braschi, che deve accontentarsi del quinto posto, invece nei -40 kg accede ai ripescaggi Michela Chessa, così come accade nei -61 kg ad Aurora Russo, mentre non ha la stessa fortuna nei -46 kg Siria Perrone, definitivamente eliminata. Nella Lotta femminile, categoria -65 kg, Veronica Braschi ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : va in finale per il bronzo Veronica Braschi - out gli altri azzurrini : Terza giornata di gare a Sofia per i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella femminile va in finale per il bronzo, che si disputerà domani, nei -65 kg, Veronica Braschi, invece nei -73 kg viene eliminata agli ottavi e non accede ai ripescaggi Noemi D’Angelo, mentre nello stile libero entrambi gli azzurrini impegnati, Francesco Masotti nei -71 kg e Davide Cossu nei -92 kg:, vengono eliminati nel primo turno dei ripescaggi. Nella Lotta ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : nello stile libero vanno ai ripescaggi Francesco Masotti e Davide Cossu : Sono proseguiti a Sofia i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella seconda giornata dedicata allo stile libero erano impegnati due azzurrini, Francesco Masotti nei -71 kg e Davide Cossu nei -92 kg: entrambi gli italiani sono usciti nel turno di qualificazione agli ottavi, ma hanno avuto accesso ai ripescaggi che si disputeranno domani. Nella categoria -71 kg Francesco Masotti cede nel turno di qualificazione agli ottavi al russo ...

Lotta - Mondiali cadetti Sofia 2019 : fuori agli ottavi Simone Vincenzo Piroddu e Danny Lubrano : Sono scattati a Sofia i Mondiali della categoria cadetti della Lotta: nella prima giornata dedicata alla Lotta libera erano impegnati due azzurrini, Simone Vincenzo Piroddu nei -55 kg e Danny Lubrano nei -48 kg: purtroppo entrambi gli italiani sono usciti agli ottavi e non hanno avuto accesso ai ripescaggi. Nella categoria -55 kg Simone Vincenzo Piroddu supera nel turno di qualificazione ai punti il cinese Zhipeng Jiang per 8-1, ma negli ottavi ...

Nuoto - Mondiali 2019 : le prospettive di Margherita Panziera verso la finale. Smith aliena - si Lotta per il podio : Nella sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) hanno fatto la loro comparsa gli “alieni”. Difficile definirli diversamente Caeleb Dressel, Anton Chupkov e Regan Smith. I tre primati del mondo hanno una valenza simbolica ma quello della classe 2002 dei 200 dorso ha un sapore speciale. Tutti, o quasi, avevamo scommesso che dopo il riscontro del mattino (2’06″01) l’americanina avrebbe ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : zero ori! Fiorettisti in Lotta per il bronzo contro la Russia - quarte le sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Attacco prioritario per Daniele Garozzo, che porta la pattuglia azzurra sul +2. Ora è 28-26. 17.28 Botta lavorata col tempo giusto da Garozzo: si accende la luce rossa per il 27-26 Italia. 17.28 Picchia dentro la stoccata del 26-26 Garozzo. 17.27 Parata e risposta di Aslanov: a segno. 26-25 Russia. 17.26 Buona la rimessa di Garozzo, per l’immediato 25-25. 17.26 Garozzo vs. Aslanov ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : zero ori! Fiorettisti in Lotta per il bronzo - quarte le sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Tocca subito l’azzurro: è 10-9 a favore della Russia. 17.01 Avola e Arslanov entrano in pedana. 17.00 Al cambio, Russia 10-8 Italia. 16.59 Safin si abbassa e contrattaccata facendo accendere la luce verde, sull’assalto successivo parata e risposta sempre ad opera del russo. 16.58 Garozzo pareggia sull’8-8. Il russo accusa la stoccata. 16.57 Flash di Safin, che va a ...

Scherma - Mondiali 2019 : sciabolatrici sconfitte in semifinale dalla Russia. Ora l’Italia Lotta per il bronzo : Serviva una prestazione perfetta e alle sciabolatrici azzurre non è riuscita. L’Italia viene sconfitta in semifinale dalla Russia ai Mondiali di Budapest ed ora dovrà lottare per l’ennesimo bronzo di questa spedizione ungherese. Il quartetto italiano (Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia) si sono arrese a Velikaya e compagne con il punteggio di 45-37. Una strepitosa Criscio ha portato avanti ...