L' oroscopo del weekend 17-18 agosto | Sagittario ' voto 9' | divertimento per Leone

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Durante il fine settimana che va dal 17 al 18alcuni segni zodiacali penseranno soltanto a divertirsi e a rilassarsi come i nativi, mentre ci saranno alcuni problemi in ambito sentimentale per la Bilancia e l'Acquario. Fine settimana in risalita per i nativi Ariete, mentre Gemelli coglierà l'occasione per concedersi una breve vacanza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'per ildal 17 al 182019. Previsioni17-182019 segno per segno Ariete: avete risolto i vostri problemi di coppia con il partner e ora potrete concedervi un fine settimana all'insegna dele della passione senza altri intoppi.- 7,5 Toro: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro. Ci saranno tante mansioni da svolgere ciò nonostante a fine giornata sarete soddisfatti di quanto siete riusciti a fare.- ...

BlitzQuotidiano : Oroscopo Scorpione del 15 agosto 2019. Caterina Galloni: un equilibrio… - cami_mainagioia : È una settimana praticamente, che vado avanti e indietro in treno e non va la macchinetta in stazione.. vado a guar… - BlitzQuotidiano : Oroscopo Sagittario del 15 agosto 2019. Caterina Galloni: distrarvi e… -