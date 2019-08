Liverpool | il palleggio più bello di Salah | il video dell’attaccante col bambino senza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Mohamedpalleggia e un, con entrambe le gambe amputate, risponde di testa. Lo scambio, ripreso dalle telecamere del, va avanti per alcuni secondi e alla fine si aggiunge anche un altro giovane fan dell’attaccante egiziano. Il gesto, ripetuto poi tra tutti i compagni di squadra, è avvenuto ieri alla vigilia della Supercoppa europea contro il Chelsea, in programma per questa sera allo stadio di Instanbul. Il piccolo allenamento privato è stato possibile grazie all’impegno della Uefa Foundation, la Fondazione che ha come scopo la salvaguardia dei diritti dei bambini tramite lo sport, in particolare il calcio.Twitter/Fc L'articolo, ilpiùdi: ildell’attaccante colgambe proviene da Il Fatto Quotidiano.

