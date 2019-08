Liverpool-Chelsea | un errore da… Supercoppa | incredibile svista sulla maglia di Jorginho

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 1-1 diretta live : Mané pareggia per i Reds! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

LIVE Liverpool-Chelsea 1-1 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : regna l’equilibrio ad Istanbul : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ Ancora un calcio d’angolo per i Blues. 61′ Giroud ha tentato il destro a giro dal centro dell’area, ma il numero 18 viene pescato in posizione di fuorigioco. 59′ Corner per il Chelsea, che prova a organizzare un’azione pericolosa. 57′ Il LIVErpool sta muovendo benissimo palla in attacco, ma la difesa del Chelsea è sempre pronta. 55′ Firmino ...

LIVE Liverpool-Chelsea 1-1 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : Manè pareggia i conti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ Fabinho prova a sfondare la porta dalla distanza, ma la sfera finisce sul fondo. 49′ GOOOOOOOOOOOL!!!!! IL LIVERPOOL pareggia I conti! MANE’ E’ BRAVO A SFRUTTARE UN RIMPALLO IN AREA DI RIGORE, TROVATOSI DA SOLO DAVANTI ALLA PORTA NON POTEVA FARE ALTRO CHE SEGNARE IL SUO SESSANTESIMO GOL CON QUESTA MAGLIA! 48′ Subito sostituzione per il LIVErpool: Firmino ha ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 0-1 diretta live : fine primo tempo! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

LIVE Liverpool-Chelsea 0-1 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : primi 45' dominati dai Blues : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 46′ Un minuto di recupero! 44′ Il LIVErpool ha tentato la reazione con Salah, ma la difesa del Chelsea non ne sbaglia una! 42′ Corner per la squadra di coach Lampard. 41′ I Blues assaporano per qualche secondo il gol del 2-0, ma Pulisic viene valutato in posizione di fuorigioco. 39′ Il Chelsea sta dominando in lungo e in ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 0-1 diretta live : gol annullato a Pulisic! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

LIVE Liverpool-Chelsea 0-1 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : Giroud porta i Blues in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ Corner per la squadra di coach Lampard. 41′ I Blues assaporano per qualche secondo il gol del 2-0, ma Pulisic viene valutato in posizione di fuorigioco. 39′ Il Chelsea sta dominando in lungo e in largo, Klopp non è per nulla soddisfatto. 37′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! PULISIC REGALA UN ASSIST PERFETTO A Giroud, CHE BEFFA TUTTI CON UNA RASOIATA DI SINISTRO ...

LIVE Liverpool-Chelsea 0-0 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : traversa clamorosa di Pedro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Secondo corner consecutivo per i Reds. 28′ Calcio d’angolo per il LIVErpool. 26′ Incomprensione in attacco per il Chelsea, il cross di Pulisic non trova i compagni. 24′ Il Chelsea sta confermando come la “carta” conti d’avvero poco, i giocatori di coach Lampard stanno mettendo in campo tanta grinta. 22′ La difesa del LIVErpool è in ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 0-0 diretta live : traversa di Pedro! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

LIVE Liverpool-Chelsea 0-0 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : ritmo infuocato - è battaglia ad Istanbul! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Jorginho tenta un assist lungo per Giroud, i due non si intendono e la palla finisce DIRETTAmente tra le mani di Adrian. 17′ Salah non riesce a sfruttare un passaggio lungo perfetto di Chamberlain, il fuoriclasse del LIVErpool calcia un sinistro debole, che non ha creato problemi a Kepa. 15′ C’è stata un irruzione in campo da parte di un tifoso, la sicurezza è ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 0-0 diretta live : partiti! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Calcio d’inizio mercoledì 14 agosto alle ore 21. Il liverpool, che si è qualificato ...

LIVE Liverpool-Chelsea 0-0 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : si parte ad Istanbul : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ SI parte! Il primo pallone del match lo giocherà il LIVErpool. 20:58 I giocatori stanno facendo il proprio ingresso, è il momento delle foto di rito e del sorteggio. 20:56 Lo stadio è gremito, i sostenitori dei Reds sono in netta maggioranza rispetto a quelli dei Blues. 20:53 In questo momento in campo quaranta ballerini stanno eseguendo una tradizionale danza turca. 20:51 Mancano ...

Formazioni ufficiali e quote Liverpool-Chelsea : Formazioni ufficiali e quote comparate di Liverpool-Chelsea – A meno di 30 minuti dall’inizio del match il sito infobetting.com ha pubblicato le Formazioni ufficiali ed una comparazione delle quote dei principali bookmakers online. Formazioni ufficiali e quote comparate di Liverpool-Chelsea, ecco quanto riportato: “A Istanbul primo trofeo Uefa della stagione in palio tra Liverpool e Chelsea, tributo al trionfo inglese che ...

LIVE Liverpool-Chelsea - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : sfida tutta britannica a Istanbul. Formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 Questo l’undici titolare del LIVErpool (4-3-3): Adrian, Fabinho, Van Dijk, Milner, Manè, Salah, Gomez, Handerson (C), Oxlade-Chamberlain, Robertson e Matip. All. Jurgen Klopp. 20:25 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 20:23 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di LIVErpool-Chelsea, finale di Supercoppa Europea 2019. Orario d’inizio e come vederla in TV ...