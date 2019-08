LIVE Liverpool-Chelsea 0-0 | Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA | traversa clamorosa di

Fonte : oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30′ Secondo corner consecutivo per i Reds. 28′ Calcio d’angolo per ilrpool. 26′ Incomprensione in attacco per il, il cross di Pulisic non trova i compagni. 24′ Ilsta confermando come la “carta” conti d’avvero poco, i giocatori di coach Lampard stanno mettendo in campo tanta grinta. 22′ La difesa delrpool è in netta difficoltà. 20′ PEDROOOOOOOO! CHE OCCASIONE PER IL! IL NUMERO 11 SI TROVA DA SOLO IN AREA DI RIGORE, TENTA UN DESTRO ANGOLATO, MA COLPISCE IN PIENO LA! 19′ Jorginho tenta un assist lungo per Giroud, i due non si intendono e la palla finiscemente tra le mani di Adrian. 17′ Salah non riesce a sfruttare un passaggio lungo perfetto di Chamberlain, il fuoriclasse delrpool calcia un sinistro debole, che ...

zazoomblog : LIVE Liverpool-Chelsea 0-0 Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA: ritmo infuocato è battaglia ad Istanbul! -… - CalcioNews24 : Liverpool-Chelsea 0-0, Supercoppa: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live - UgoBaroni : RT @UEFAcom_it: Liverpool ?? Chelsea La Supercoppa UEFA 2019 sta per iniziare ?? Seguila minuto per minuto con i nostri aggiornamenti LIVE ??… -