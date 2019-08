Lirica : Consiglio indirizzo Teatro Massimo - ’no ragione ostativa per Giambrone’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Dopo ampia discussione, il Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo ritiene che risulti non contestate né contestabile la legittimità della procedura e della relativa proposta di nomina a Sovrintendente di Francesco Giambrone e per quanto richiesto ritiene non sussistere alcuna ragione ostativa di opportunità in considerazione dell’assoluta specificità, importanza ed autonomia ...