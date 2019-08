Lino Guanciale | «Il mio 2020 tra La Porta Rossa | L’Allieva e una nuova produzione

Lino Guanciale : 'Impensabile fermarmi adesso - negli ultimi anni la mia vita è cambiata' : Lino Guanciale viene considerato il re della fiction e gli ascolti sono sempre stati dalla sua parte. L'attore rappresenta una garanzia per il successo delle produzioni Rai, rete ammiraglia che, dunque, si tiene stretto l'interprete capace di mettersi a confronto con molti personaggi. L'avezzanese è impegnato nelle riprese della fiction 'Il commissario Ricciardi' che rappresenta la novità della prossima stagione televisiva. Guanciale veste i ...

Instancabile Lino Guanciale - dopo L’Allieva 3 e La Porta Rossa 3 un progetto estero e il debutto alla regia? : Lino Guanciale è tra gli attori italiani più amati degli ultimi anni. Spesso lo vediamo impegnato sul piccolo schermo, protagonista di serie Rai di successo, ma occasionalmente è anche a teatro con i suoi spettacoli. Il prossimo anno si prospetta davvero intenso per lui, professionalmente parlano. In un'intervista rilasciata a La Stampa l'attore abruzzese parla dei suoi progetti futuri, intento a districarsi tra televisione, teatro e ...

Lino Guanciale : 'Nel 2020 mi aspettano i set de L'allieva e La porta rossa' : Lino Guanciale sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa, dove sta riscontrando successi di un certo rilievo a livello televisivo. L'attore ha parlato sui suoi progetti nel corso di una recente intervista a "La stampa", dando qualche anticipazione sulle fiction che lo vedranno protagonista nelle prossime stagioni. L'avezzanese è stato scelto come protagonista della fiction inedita intitolata "Il commissario ...

Il Commissario Ricciardi - la nuova sfida di Lino Guanciale (che lascia Non dirlo al mio capo?) : La prossima sfida di Lino Guanciale sarà un viaggio nel tempo. Fino alla Napoli degli anni Trenta, location delle indagini del Commissario Ricciardi, il personaggio ideato dalla penna di Maurizio De Giovanni che diventerà protagonista di una serie tv di Raiuno, in onda nella prossima stagione.Le riprese dei sei episodi della prima stagione, tratti dai romanzi dell'autore (così come l'altra saga da lui ideata e finita in tv, ovvero I bastardi ...

L’allieva 3 : Lino Guanciale fa una rivelazione sul suo lavoro : Lino Guanciale timido: la confessione dell’attore de L’allieva 3 Protagonista da L’allieva, Non dirlo al mio capo, La porta rossa e Che Dio ci aiuti, Lino Guanciale è entrato nel cuore del pubblico che ha amato i suoi personaggi così diversi l’uno dall’altro. L’attore sta trascorrendo un’estate all’insegna del lavoro, deciso a non fermarsi per inseguire le sue passioni: la tv, il cinema e il ...

Il Commissario Ricciardi : nella nuova serie Lino Guanciale avrà dei 'poteri paranormali' : Sono cominciate già da alcune settimane le riprese della nuova fiction di Rai 1 "Il Commissario Ricciardi" che, dopo essere state effettuate a Taranto, si sono spostate a Napoli. Tra ottobre e novembre il set dovrebbe approdare a Villa Orsini di Gravina a Portici. Il protagonista della serie Tv sarà Lino Guanciale, che interpreterà un Commissario di polizia dotato di poteri paranormali che si muoverà nella Napoli degli anni '30....Continua a ...

L’allieva 3 : al via le riprese con Lino Guanciale e una new entry : Anticipazioni L’allieva 3 con Alessandra Mastronardi: arriva Vittoria Belvedere E’ ufficiale: L’allieva 3 si farà! Alessia Gazzola, qualche giorno fa, ha condiviso su Instagram una foto del copione del primo episodio della nuova stagione. La scrittrice ha fugato i dubbi sulla realizzazione della terza serie della fiction campione d’ascolti di Raiuno con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. I medici legali più amati ...

Lino Guanciale vince il Premio Charlot 2019 per la fiction VIDEO : Lino Guanciale riceve il Premio Charlot fiction 2019 Contenuti di Rai Radio Tutta Italiana Nel giorno della conferma ufficiale de ...

L'Allieva 3 : le riprese inizieranno forse nel tardo inverno e Lino Guanciale ci sarà : La notizia della terza stagione della serie tv L'Allieva è ormai ufficiale e, tra l'autunno e l'inverno gli attori saranno sul set per le riprese di una nuova, affascinante stagione. La prima a dare la tanto attesa notizia è stata Alessia Gazzola, mamma letteraria di Alice Allevi, la studentessa di medicina legale di Sacrofano, in provincia di Roma che, prima con i romanzi della Longanesi e poi nella serie tv con Alessandra Mastronardi, ha ...

L’Allieva 3 si farà - è ufficiale : tornano Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale : La terza stagione de L’Allieva ci sarà: conferma la scrittrice Alessia Gazzola Buone notizie per tutti i fan di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: L’Allieva 3 si farà! Dopo il finale della seconda stagione la questione era rimasta in sospeso ma ora la Rai ha deciso di puntare di nuovo sulla storia nata dalla penna […] L'articolo L’Allieva 3 si farà, è ufficiale: tornano Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ...

Lino Guanciale : al teatro San Carlo per le riprese de 'Il commissario Ricciardi' : Lino Guanciale continua a essere impegnato a girare le riprese della fiction inedita dal titolo "Il commissario Ricciardi". L'attore, come annunciato sulla sua pagina di Instagram, si è trasferito nella città di Napoli. Il set si è spostato al San Carlo, che si distingue per essere uno dei teatri più antichi a livello mondiale. Si stanno girando le riprese in questa sala e si sta usando uno stile da anni '30; la serie è ambientata nell'epoca ...

Lino Guanciale e Il Commissario Ricciardi da Taranto a Napoli : le riprese si spostano al Teatro San Carlo : Continuano le riprese de Il Commissario Ricciardi, serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta da Alessandro D'Alatri. Dopo Taranto, il set si è spostato a Napoli, come annuncia il sito Rai News, ed è stata scelta una location suggestiva per le indagini di Luigi Alfredo Ricciardi. Il Teatro di San Carlo si è trasformato in un set televisivo che per alcuni giorni sarà l'ambientazione ideale della serie, in onda prossimamente su ...

Lino Guanciale vince il Premio Charlot 2019 per la fiction VIDEO : Lino Guanciale riceve il Premio Charlot fiction 2019 Nel giorno della conferma ufficiale de l’Allieva 3 (vedi qui) Lino Guanciale riceve a Salerno il Premio Charlot 2019 per la fiction. L’attore abruzzese ...

Lino Guanciale furioso : “Voglio denunciarlo pubblicamente!”. Lo sfogo : Lino Guanciale e la nuova fidanzata Antonella: “Siamo stati vittime di bullismo” Lino Guanciale è uno degli attori più amati d’Italia, grazie a fiction di grandissimo successo andate in onda su Rai1 che lo hanno reso un sex symbol. L’attore, in un’intervista su DiPiùTV, ha voluto denunciare una cosa che l’ha visto coinvolto qualche settimana fa. L’attore, in occasione della Giornata mondiale del bacio, ...