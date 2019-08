Le parole del diritto | il significato di periculum in mora e fumus bonis iuris

Supercoppa Europea - le parole di Pedro e Azpilicueta : parla anche l’arbitro del match Stephanie Frappart : parole importanti nelle ultime ore a sostegno della designazione da parte di Roberto Rosetti della signora Stephanie Frappart per la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. Una decisione storica, commentata bene da tutte le parti in causa. Lampard ha detto: “Siamo tutti molto contenti. È un momento storico. Un altro passo nella giusta direzione”. Arrivano anche le parole di Azpilicueta e Pedro, calciatori dei Blues: ...

MotoGp – Dovi ricorda Semprini - Marquez si consola con la classifica piloti e Quartararo sorride : le parole a caldo dei protagonisti del Gp d’Austria : Dovizioso soddisfatto per la vittoria al Red Bull Ring, Marquez guarda alla classifica piloti: le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria Splendida vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring: il forlivese della Ducati ha confermato il dominio della ‘Rossa’ delle moto al Gp d’Austria, andandosi a prendere uno splendido trionfo all’ultima curva, come accaduto due anni fa, beffando Marc Marquez, secondo ...

Infortunio Alisson - le parole di Klopp preoccupano i tifosi del Liverpool : assente in Supercoppa Europea : Molta preoccupazione nell’ambiente del Liverpool per le condizioni di Alisson. Il portiere brasiliano ha avuto un problema al polpaccio nella sfida di Premier League contro il Norwich. Ansia che traspare anche dalle parole di Jurgen Klopp, che ha annunciato la sua assenza nella Supercoppa Europea contro il Chelsea: “L’Infortunio di Alisson non è una buona notizia, bisogna verificare l’entità del problema, sappiamo ...

MotoGp – Marquez concentrato - Quartararo esaltato e Dovizioso strategico : le parole dei top-3 dopo le qualifiche del Gp d’Austria : Le parole dei primi tre classificati nelle qualifiche del Gp d’Austria, Marquez felice per il record di pole scippato a Doohan Marc Marquez domina in Austria, conquistando la 59ª pole position in top class che gli permette di superare nella classifica all-time niente meno che Mick Doohan. AFP/LaPresse Lo spagnolo mette in fila Quartararo e Dovizioso, piazzando una seria ipoteca in vista della gara di domani. Intervenuto ai microfoni ...

Verona Basketball Cup 2019 – Italia ko con la Russia - le parole del ct Sacchetti e di Marco Belinelli : Il ct azzurro ha commentato con amarezza la sconfitta subita contro la Russia, stesso stato d’animo per Marco Belinelli Prima sconfitta per l’Italia sul percorso verso la FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri giocano una buona pallacanestro ma sulla sirena vengono puniti da una tripla di Vitaly Fridzon. Vince la Russia 72-70 e sono molti rimpianti per i ragazzi di Meo Sacchetti, che dilapidano un vantaggio di 16 punti nel solo ultimo ...

Reggina - presentazione in grande stile a Piazza Duomo : importanti parole del presidente Gallo [FOTO] : Entusiasmo alle stelle e Piazza Duomo gremita a Reggio Calabria per la presentazione della Reggina 2019-2020, pronta ad essere tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie C. A presentare l’evento Simona Rolandi e Maurizio Compagnoni, giornalisti apprezzati a livello nazionale. Presente il sindaco Giuseppe Falcomatà, oltre a cantanti come Silvia Mezzanotte e showman come Dario Bandiera e Pasquale Caprì. Delirio tra i tifosi ...

Juventus – Icardi convince - Wanda no : parole dure del grande ex : Juventus – Icardi alla Juve è l’argomento degli ultimi giorni, un tormentone che probabilmente continuerà a tenere banco fino alla fine della sessione estiva. Sulla possibilità che il centravanti argentino, ex capitano dell’Inter, raggiunga Torino, si è espresso anche l’ex numero uno della Juve Stefano Tacconi, nel corso di un’intervista concessa a Radio Sportiva. parole […] More

MotoGp – Valentino Rossi in Austria con sensazioni positive : le parole del Dottore fanno sperare i fan : Valentino Rossi pronto al Gp d’Austria: le parole del Dottore alla vigilia dell’appuntamento del Red Bull Ring Dopo la pausa estiva i piloti della MotoGp sono impegnatissimi: a seguito del Gp della Repubblica Ceca, Marquez e colleghi hanno girato ancora in pista a Brno per un’importante giornata di test e adesso si apprestano a vivere un altro appassionante weekend di gara, in Austria. AFP/LaPresse Reduce dal sesto posto ...

Teo Teocoli : malattia e problemi di salute - stop al tour. Le parole del comico : Teo Teocoli: malattia e problemi di salute, stop al tour. Le parole del comico Teo Teocoli ha annullato le 3 tappe di inizio agosto del suo tour e si sta già procedendo al rimborso dei biglietti acquistati per lo spettacolo di Ostuni, previsto per lo scorso sabato 3 agosto, di Lignano Sabbiadoro (programmato ieri, lunedì 5) e quello di stasera di Santa Severa. problemi di salute hanno costretto il comico a forzare uno stop al suo tour per ...

Calciomercato Genoa - delirio per l’arrivo di Schone : le prime parole sono in…italiano : Lasse Schone è atterrato poco fa a Genova con un volo privato. Una folla di tifosi rossoblù ad accogliere il centrocampista danese proveniente dall’Ajax. Tanti cori per Schone che ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi in italiano: “Ciao, sono molto contento di essere qui! Parlo un pochino di italiano…”, prima di proseguire in inglese: “Ho scelto il Genoa, sono felice e entusiasta. Non vedo l’ora di iniziare”. Genoa, ...

Teo Teocoli - paura per le condizioni di salute : annullato lo show - le poche (e strane) parole del suo staff : paura per le condizioni di Teo Teocoli. Le parole del suo staff sono concise: "Caffeina Cultura", si legge, "comunica che per problemi di salute dell'artista, l'evento Tutto Teo di e con Teo Teocoli previsto per il 6 agosto prossimo presso l'Arena Grande del Castello di Santa Severa, è stato annu

Formula 1 – Hamilton ricorda Nicky Lauda - Verstappen deluso e Vettel duro : le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria : Hamilton si aggiudica il Gp d’Ungheria: le parole a caldo dei primi tre classificati all’Hungaroring La vittoria più bella del’anno, oggi all’Hungaroring, per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si è preso di forza il Gp dell’Ungheria, lasciandosi alle spalle un ottimo Max Verstappen e Sebastian Vettel, che sul finale ha superato il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Sorridente e ...

MotoGp – Marquez e l’avvertimento del team - la felicità del Dovi e l’entusiasmo di Miller : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Brno : Le sensazioni dei primi tre piloti classificati al Gran Premio della Repubblica Ceca, Marquez ottiene la cinquantesima vittoria in top class Marc Marquez senza rivali a Brno, il pilota spagnolo domina senza patemi il Gp della Repubblica Ceca, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio nella classifica mondiale. AFP/LaPresse Una gara rimasta in bilico solo nelle fasi iniziali, prima che il campione del mondo aumenti il ritmo lasciando le ...