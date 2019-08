Le oscure manovre di Salvini per evitare la crisi che lui stesso ha aperto

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Come capo politico della Lega,ha costretto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati a riaprire i battenti in pieno agosto, annunciando ladi Governo e chiedendo a gran voce nuove elezioni politiche in tempi brevissimi. Sembrava il tuono di una tempesta e invece era solo uno starnuto. Infatti, la reale determinazione del non dimissionario Ministro si è rivelata molto meno ferma di quanto le sue roboanti parole volessero far intendere, quando ha dichiarato in Senato di non ritenere opportuno dare le dimissioni e nemmeno ritirare la delegazione leghista dal Governo.Si è trattato, quindi, dell’ennesima dimostrazione di immaturità, politica e personale, di, confermata anche dalla boutade dell’offerta ai Cinque Stelle fatta ieri in Senato: approvare la riduzione del numero dei parlamentari e poi andare subito al voto, ...

