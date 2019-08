Le notizie del giorno ore 20 | 00

Ultime notizie Roma del 14-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi la cerimonia di commemorazione ricordo delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova alle 11:36 ora della tragedia un anno fa un minuto di silenzio nel quale si è avvertito solo il suono delle sirene delle navi in porto delle campane a lutto dopo aver saputo che una delegazione di Atlantide di Autostrade per l’Italia tra cui ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : LO SPETTRO DELLA RECESSIONE AFFOSSA LE BORSE, CAMPANELLI D'ALLARME NEGLI USA E IN GERMANIA Negli Stati Uniti preoccupa l'inversione della curva dei tassi: il rendimento dei Treasuries a 10 anni e' sceso sotto quello dei titoli a due anni per la prima volta dal 2008. È uno dei segnali premonitori di un forte rallentamento dell'economia. Si inverte la curva dei rendimenti anche per i titoli britannici. In Germania il Pil va giù dello 0,1% nel ...

Ultime notizie Roma del 14-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio questa mattina la cerimonia di commemorazione per il crollo di Ponte Morandi a un anno dalla tragedia 43 le vittime ricordate questa mattina ci sono letti tutti i loro nomi alle 11:36 si è fermata una città nel silenzio completo hanno risuonato soltanto le sirene delle navi in porto e clacson dei visti con le campane a ...

Le notizie del giorno (ore 9 - 30) : LA CRISI SI SPOSTA A GENOVA, LEADER DI PARTITO ALLA COMMEMORAZIONE DEL CROLLO DEL PONTE Il presidente della Repubblica e le alte cariche di governo nella città della Lanterna. Ci sono anche i vertici di Autostrade. Salvini: il rischio di inciucio c'è ma faremo di tutto per evitarlo. Delrio apre a M5s: pronti a un patto di largo respiro. Ma il segretario Zingaretti lascia la porta aperta alle elezioni. LA LOCOMOTIVA TEDESCA ARRANCA, IN ...