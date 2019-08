Le notizie del giorno ore 15 | 30

Ultime notizie Roma del 14-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio questa mattina la cerimonia di commemorazione per il crollo di Ponte Morandi a un anno dalla tragedia 43 le vittime ricordate questa mattina ci sono letti tutti i loro nomi alle 11:36 si è fermata una città nel silenzio completo hanno risuonato soltanto le sirene delle navi in porto e clacson dei visti con le campane a ...

Le notizie del giorno (ore 9 - 30) : LA CRISI SI SPOSTA A GENOVA, LEADER DI PARTITO ALLA COMMEMORAZIONE DEL CROLLO DEL PONTE Il presidente della Repubblica e le alte cariche di governo nella città della Lanterna. Ci sono anche i vertici di Autostrade. Salvini: il rischio di inciucio c'è ma faremo di tutto per evitarlo. Delrio apre a M5s: pronti a un patto di largo respiro. Ma il segretario Zingaretti lascia la porta aperta alle elezioni. LA LOCOMOTIVA TEDESCA ARRANCA, IN ...

notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - De Boer nella bufera - pasticcio Rami : Lutto NEL mondo DEL calcio – L’Argentina piange uno degli eroi del Mondiale in Messico del 1986 vinto dalla nazionale Albiceleste: è morto all’età di 62 anni l’ex difensore José Luis Brown. Fu proprio lui ad aprire le marcature in occasione della finale della competizione vinta 3-2 da Maradona e compagni contro la Germania. Il ‘Tata’ in carriera ha vestito prima la maglia dell’Estudiantes giocando successivamente con Atletico ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : NO ALLA CRISI LAMPO: CONTE IN AULA IL 20 AGOSTO, SALVINI GIOCA LA CARTA DEL TAGLIO DEI PARLAMENTARI Non passa la linea del Carroccio che chiedeva la discussione già per domani. Il vicepremier sfida M5s: votiamo subito la riduzione del numero dei parlamentari e poi al voto. La Capigruppo calendarizza il dibattito per il 21. Ma Di Maio lo gela: "E' in un cul de sac, se e' per la riduzione dei parlamentari non può votare la sfiducia a ...

Ultime notizie Roma del 13-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi il voto sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte in Senato Salvini parla di truffa nel caso di un accordo più di Movimento 5 Stelle Di Maio denuncia il ritorno al passato per il centro-destra partita è contraria a qualsiasi accordo con Matteo Salvini che comporti una lista elettorale unica nel PD ...