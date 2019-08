Le cattiverie sui social le facevano male L' ultimo sms di Nadia per me? Never give

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Chi meglio di lui potrebbe raccontare il coraggio e la tenacia diToffa, con la quale conduceva fianco a fianco le Iene dal 2016. Paolo Calabresi nel corso di un’intervista al Corriere, ha voluto ricordare l’amica e collega morta di cancro a soli 40 anni, dall’esordio nel programma alla malattia, affrontata con lo stesso sfrontato sorriso che la contraddistingueva. Calabresi, diventato “Iena” nel 2008 ricorda bene l’ingresso in redazione di, nel 2009:″È arrivata come se ne è andata, con un grande sorriso e una grande energia. Li ha portati in redazione, regalando a tutti tanta allegria” VIDEO - I messaggi degli amici: “Niente sarà più come prima” Per la giornalista non è mai stato un problema lavorare in una redazione prevalentemente maschile, i commenti, invece, ...

