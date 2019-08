Latin Lover | trama e curiosità sul film con Virna Lisi

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Venerdì 16 agosto alle 21.20 Rai3 trasmettedel 2015 diretto da Cristina Comencini con Angela Finocchiaro, Candela Peña, Claudio Gioé, Francesco Scianna, Jordi Mollà, Lluís Homar etrailerSaverio Crispo, uno dei più grandi attori del cinema italiano, è morto da dieci anni. Le sue quattro figlie, avute da mogli diverse in altrettante parti del mondo, si radunano nella grande casa del paesino pugliese dove l’attore è nato e morto per una serie di eventi organizzati per il decennale della sua scomparsa. C’è la figlia italiana Susanna con il compagno Walter, montatore degli ultimidi Saverio, di cui è fidanzata in modo clandestino; la figlia francese Stéphanie, con il più piccolo dei tre figli avuti da tre padri diversi; la figlia spagnola Segunda, l’unica sposata; l’ultima figlia svedese Solveig che ...

