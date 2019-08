L’astronauta italiano Luca Parmitano è il primo DJ dello spazio | ha fatto ballare tremila

Luca Parmitano : moglie - figli e carriera. Chi è L’astronauta italiano : Luca Parmitano: moglie, figli e carriera. Chi è l’astronauta italiano Oggi, 20 luglio 2019, proprio quando il primo allunaggio compie 50 anni, comincia la missione spaziale Beyond per Luca Parmitano. Luca Parmitano: la carriera Parmitano nasce a Paternò, provincia di Catania nel 1976; dopo aver passato il quarto anno delle superiori in California, si diploma proprio al liceo scientifico Galileo Galilei del capoluogo etneo nel 1995. ...