La vérité | trama e cast del film di apertura | Venezia 76

Fonte : ilnotiziangolo

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Laè ilche76 ha scelto per l’della Mostra: lo troviamo fra le proposte della categoria In Concorso e quindi papabile alla vittoria della statuetta. La regia è di Kore-eda Hirokazu, già conosciuto per titoli come The Third Murder, Our Little Sister e Shiplifters. Il genere è drammatico e come rivela la, Laspingerà le protagoniste a fare i conti con segreti mai confessati. Si tratta inoltre della prima pellicola che il regista giapponese ha realizzato al di fuori dei confini del suo Paese: una visione poetica e approfondita di un conflitto generazionale fra madri e figlie. Sinossi Fabienne (Catherine Deneuve) è considerata una delle più grandi star del cinema francese. Gli uomini la apprezzano e l’ammirano e non solo per via delle sue indubbie qualità nella recitazione. Un grande fascino e una bellezza intramontabile le hanno ...