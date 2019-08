La tragedia del Ponte Morandi | un anno dopo

Olanda - crolla il tetto dell’Afas Stadion. tragedia sfiorata : Il forte vento ha fatto crollare una grossa porzione del tetto dell’Afas Stadion, impianto di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il club olandese ha documentato fotograficamente l’accaduto e pubblicato la foto su Twitter. Per fortuna, lo stadio era vuoto quando è accaduto il crollo. Nessun ferito. Il club si è detto scioccato per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurato proprio dal fatto che non ci siano stati danni a ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 agosto 2019 : Le nozze di Nicoletta finiscono in tragedia : Nicoletta scopre un segreto di Riccardo poco prima di pronunciare il suo sì. Le nozze potrebbero essere annullate.

Oggi il 63esimo anniversario della tragedia di Marcinelle : Ricorre Oggi il 63esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, una delle pagine più nere della storia mineraria nel mondo e della storia dell'emigrazione italiana: l'8 agosto è stato proclamato, a buon titolo, nel 2001 Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e Oggi in tante città del nostro Paese si ricorderà l'incendio scoppiato 63 anni fa in uno dei pozzi della miniera di carbon fossile del Bois du Cazier, una ...

Il capo della banda e Sfera Ebbasta in un video dopo la tragedia di Corinaldo : "Qui ci facciamo i soldi" : Un video che mostra l’incontro tra Ugo Di Puorto, il leader della banda dello spray al peperoncino, e il trapper Sfera Ebbasta avvenuto la notte della tragedia di Corinaldo, è stato pubblicato sulla Gazzetta di Modena. Lo scrive La Stampa. Ugo, il figlio di un prestanome dei casalesi in carcere con accuse pesantissime, tanto che ieri davanti al gip ha scelto il silenzio, e Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta sono ...

Vajont - lavori dell’Anas per Cortina 2021 demoliranno chiesa simbolo della tragedia : proprietario del terreno pronto alle barricate : È pronto a tutto Giovanni Battista Protti pur di salvare dall’esproprio la chiesetta e il sagrato di Faè, uno dei pochi tasselli che tengono viva nella memoria la tragedia del Vajont. In seguito all’annuncio dell’esproprio dell’area di sua proprietà da parte dell’Anas, per la costruzione di una variante stradale in vista dei Mondiali di sci di Cortina 2021, l’uomo ha annunciato che nella giornata del 6 agosto ...

Arrestato il gruppo della tragedia di Corinaldo - dal concerto di Sfera Ebbasta all’accusa di omicidio : Sono stati arrestati i 6 presunti colpevoli della tragedia di Corinaldo. Il gruppo avrebbe colpito anche a Milano, all’Alcatraz, all’Hollywood e alla Social Music City, con furti avvenuti negli scorsi mesi che sembrano poter essere ricongiunti agli stessi colpevoli. A Corinaldo però, l'intenzione del furto è sfociata nell'omicidio di 6 persone, presenti nel locale per assistere al concerto di Sfera Ebbasta. Tutto è scritto nel fascicolo ...

tragedia di Corinaldo - in manette la banda dello spray : Tragedia di Corinaldi, fermata banda dello spary. 7 giovani tra i 19 e i 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale Ancona

La tragedia delle “ragazze fantasma” : ingerivano il Radio e brillavano - ma perdevano denti e mandibole : Isolato come elemento puro nel 1902. La particolarità era la luminescenza verdognola e il calore dei suoi sali. Nel 1914 la Us Radium Corporation che fabbricava orologi con quadranti fluorescenti assunse giovani minorenni che per dipingere le lancette dovevano leccare i pennelli

Il Comune di Milano ha ricordato il 72esimo anniversario della tragedia di Albenga : Milano non dimentica. Si è tenuta davanti al monumento dedicato alle piccole vittime milanesi di Albenga nel Cimitero Maggiore, la