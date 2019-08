La sfida di Anna | disabile | sulla passerella di Miss Italia

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019), alle selezioni di, c’era anche lei: la bellaAdamo, 23 anni, grandi occhi verdi. E una diagnosi di tetraparesi spastica, dalla nascita. A una delle tappe intermedie del concorso, a Calvanico, piccola località del Salernitano, ha voluto dimostrare quello che sostiene da tanto tempo: la disabilità non è un limite (che è anche il titolo del suo libro, Europa Edizioni). Ci è andata – per ora – solo con questo scopo: «Ho subito comunicato di non voler essere in gara, perché so che altrimenti avrei messo in difficoltà la giuria. Magari mi avrebbero premiato per compassione», ha chiarito, parlando a Repubblica. «E invece no: io voglio essere quella donna che combatte per far sì che ai disabili vengano concesse le stesse opportunità dei normodotati». Ha preso il coraggio a due mani: «Era da tempo che me lo dicevo:, dai vai lì e presentati, ...

