La resistenza delle donne secondo Kaya Scodelario

Vittime dei superbatteri mortali per colpa delle sigarette : aumentano la resistenza agli antibiotici : Il fumo delle sigarette modifica il DNA dei superbatteri rendendoli sempre più resistenti ai farmaci e incrementando il rischio di morire in seguito a malattie da questi provocate. Vediamo insieme cosa c'entri il fumo delle sigarette con lo Staphylococcus aureus e quali sono i rischi per la nostra salute.Continua a leggere