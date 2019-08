La ragazza si veste da Catwoman e gli propone un weekend di fuoco | la risposta del

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Unaha cercato in tutti i modi di convincere il proprio ragazzo a passare undia casa sua. Approfittando della mancanza dei genitori, lasi è vestita con un costume molto aderente e scollato dae ha iniziato a inviare messaggi al suo ragazzo invitandolo a casa sua. Ladel ragazzo non si è fatta attendere. Il giovane, per nulla attratto daldiproposto dalla, aveva per il fine settimana altri programmi. Comealla suaha inviato l’immagine di Joypad per consolle, facendo chiaramente intendere alla fidanzata di voler passare un fine settimana diverso. Lanon si è data però per vinta è ha inviato un altro messaggio con un suo selfie molto seducente. Ma lui, anche dopo il selfie, è stato irremovibile. La fidanzata allora ha tentato il tutto per tutto, postando una nuova foto ...

rosestobecky : RT @ShamtheKhaleesi: Mi fate proprio cadere i coglioni quando difendete lo stile di vestirsi del personaggio di Sana, dicendo “ma è lo stil… - shouldosomethin : RT @ShamtheKhaleesi: Mi fate proprio cadere i coglioni quando difendete lo stile di vestirsi del personaggio di Sana, dicendo “ma è lo stil… -