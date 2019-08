La principessa Sissi | trama | cast e curiosità del film cult con Romy Schneider

La principessa Sissi di nuovo in tv. Ecco ciò che (forse) ancora non sapete : Romy, regina nel cuoreIl debuttoL'imperatriceLa convalescenzaIl viaggio in ItaliaSissi a MilanoL'amore per RodolfoMamma e figliaLa fine di RomyLa Principessa Sissi: 10 curiosità sulla sagaNessun premioChe estate sarebbe senza la Principessa Sissi in tv? Puntuale come ogni anno, l’imperatrice d’Austria interpretata da Romy Schneider torna mercoledì 14 agosto in prima serata. Non su Raiuno ma su Raitre, con il primo film della ...