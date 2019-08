La patch del mese sui Samsung Galaxy S10 | XXS3ASH1 di agosto 2019

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo della patch 10.10 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite di Epic Games che nella giornata di oggi riceverà la nuova patch 10.10.Come comunicato dall'account ufficiale di Fortnite, in vista del nuovo update, il server saranno offline questa mattina a partire dalle ore 10 italiane.Il tweet di Epic, però, non svela quali saranno le novità dell'aggiornamento. Sembra che Grandi Magazzini si trasformerà in una nuova città grazie ai viaggi nel tempo della ...

Serie A - i migliori giocatori del 2018/19 potranno indossare una patch celebrativa : Non solo scudetto o logo tricolore della Coppa Italia: sulle maglie della Serie A 2019/20 potrebbe comparire una nuova patch. I sei vincitori del premio come miglior calciatore potranno infatti apporre sulla propria divisa il fregio ufficiale, come spiegato dalla Lega Serie A in un comunicato. “Il calciatore che nella stagione precedente si sia aggiudicato […] L'articolo Serie A, i migliori giocatori del 2018/19 potranno indossare ...

La Stagione X di Fortnite è qui : i dettagli della patch 10.00 tra B.R.U.T.O. - Zone di Fenditura e molto altro : Dopo l'annuncio riguardante i server offline eccoci finalmente di fronte alla tanto attesa patch 10.00 che introduce le primissime novità della Stagione X di Fortnite.Qui di seguito potete trovare le novità principali di Battaglia Reale mentre per tutti gli altri dettagli potete dare un'occhiata al sito ufficiale.Pass battaglia Stagione XLeggi altro...

Lettore delle impronte digitali ai massimi livelli per Huawei P30 e P30 Pro con patch B186 : Stanno arrivando alcune indicazioni davvero interessanti in questi giorni per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano il nuovo aggiornamento di luglio, destinato a top di gamma come Huawei P30 e P30 Pro. Effettivamente i due smartphone Android sono stati un pochino messi da parte in queste settimane dal punto di vista dello sviluppo software, al punto che quanto trapelato nelle ultime ore sblocca la situazione sotto tanti aspetti. ...

Victoria Beckham con patch occhi. Saranno della sua linea beauty? : Il beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamVictoria Beckham per Estée LauderIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamVictoria Beckham per Estée LauderIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria ...

Più veloce della luce il Samsung Galaxy S8 : subito patch di luglio utile per la fotocamera : Trapelano alcune importanti informazioni per quanto riguarda gli utenti italiani in possesso di un Samsung Galaxy S8. A sorpresa e in grande anticipo rispetto alla normale tabella di marcia, infatti, il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di luglio per lo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Si tratta del primo top di gamma (al netto dell'età) che ha fatto questo step nel nostro Paese, con ...

Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR : Huawei ha rilasciato le proprie patch di sicurezza datate luglio 2019, contenenti le correzioni per numerose vulnerabilità, alcune delle quali considerate critiche. L'articolo Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera del Samsung Galaxy S10 al top con patch di giugno : scanner per codici QR : Si torna a parlare di Samsung Galaxy S10 anche dal punto di vista dello sviluppo software in queste ore in Italia, grazie alla distribuzione della patch di giugno che è finalmente scattata anche in Europa. Dopo le prime segnalazioni in Asia, a proposito del device dotato del chip Snapdragon, infatti, oggi 24 giugno possiamo finalmente conoscere più da vicino alcune specifiche di un pacchetto software che a stretto giro dovremmo iniziare a ...