La Open Arms verso Lampedusa | Obiettivo sbarcare tutti

Assist dal Tar per Open Arms "Può entrare in acque italiane" : Angelo Scarano I giudici "sospendono" il dl Sicurezza bis e aprono la strada per Lampedusa all'ong spagnola con più di 150 migranti Ancora una volta le toghe disinnescano il decreto Sicurezza bis. Questa volta è il Tar del Lazio che con una decisione a sorpresa sospende il decreto fortemente voluto da Salvini e di fatto rimuove il divieto di ingresso nelle acque italiane per Open Arms. Di fatto l'ong aveva presentato d'urgenza un ...

Migranti - Open Arms : “Il Tar ha sospeso il divieto d’ingresso. Ci dirigiamo verso terra” : Il Tar del Lazio ha disposto la sospensione del divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. E’ quanto sostiene la stessa ong sottolineando che sulla base della decisione dei giudici “ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti”. Il Tar, dice ancora la ong spagnola, avrebbe disposto la sospensione del ...

Migranti - onde alte e vento forte sulla nave di Open Arms : “Situazione drammatica” : Tra i 150 Migranti spossati a bordo della nave umanitaria Open Arms rischiano di scoppiare liti e risse, che potrebbero avere drammatiche conseguenze. A lanciare l’allarme sulla situazione a bordo della nave, che i Paesi affacciati sul Mediterraneo rifiutano di far attraccare nei loro porti, è il fondatore dell’ong spagnola Proactiva Open Arms, Oscar Camps, intervistato dalla radio Cadena Ser. “Non so quanti giorni resisteremo, potremmo ...

Migranti su Open Arms - Salvini : “Conte mi ha scritto per farli sbarcare. Non si capisce perché debbano farlo in Italia” : Il preside del Consiglio, Giuseppe Conte, “mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di Migranti a bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Genova. Salvini e Conte hanno partecipato alla cerimonia per le vittime del ponte Morandi questa mattina L'articolo Migranti ...

Ora Conte e Toninelli sfidano Salvini : chiesto lo sbarco dei migranti della Open Arms : La Open Arms è in mare da 13 giorni senza che né Malta né Italia indichino un porto di sbarco per le 147 persone a bordo. A quanto apprende Fanpage.it, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sarebbe pronto ad autorizzare la Guardia Costiera a operare l'evacuazione dei 30 minori a bordo, di cui 28 non accompagnati. E Conte scrive a Salvini: sbarchino tutti i 147 migranti.Continua a leggere

Open Arms e Ocean Viking preoccupate per l'arrivo del maltempo. Salvini a Conte : "I migranti non sbarcano" : Sono ancora in balia delle onde i migranti a bordo di Open Arms e Ocean Viking, le due imbarcazioni delle Ong che hanno salvato in tutto più 503 migranti. Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando e, oltre a ribadire la richiesta di un porto sicuro, l’equipaggio di Open Arms teme che a bordo la situazione possa peggiorare. C’è tensione, infatti, e il rischio che nascano liti violente tra i ...