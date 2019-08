La nuova versione live action di Lilli e il vagabondo

La nuova versione live action di Lilly e il vagabondo : La versione live action di Lilly e il vagabondo è tra i contenuti destinati a tirare la volata del lancio di Disney+, il servizio di streaming dell’omonima compagnia che debutterà negli Stati Uniti il prossimo 12 novembre. La pellicola di animazione è un grande classico della casa, più volte rieditata nel tempo, e sarà riproposta al pubblico internazionale con una coppia di protagonisti in carne e ossa (seppur canine). Sul profilo Twitter ...

YouTube testa una nuova homepage per la versione Web con miniature dei video più grandi : Il team di YouTube sta testando una homepage ri-progettata per la versione Web del servizio che sfrutta miniature di video molto grandi. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube testa una nuova homepage per la versione Web con miniature dei video più grandi proviene da TuttoAndroid.

Una nuova versione di Metal Gear Solid 5 annunciata alla Gamescom 2019 : il rumor bollente da Konami : Metal Gear Solid 5 non è stato solo l'ultimo capitolo principale della saga ad essere approdato su PC e console, ma anche l'ultimo diretto dal suo stesso creatore, Hideo Kojima. Il brillante game designer, dopo l'ennesimo capitolo del franchise dall'impronta stealth, è stato infatti protagonista di un controverso divorzio dalla compagnia giapponese, andando poi a fondare il suo studio indipendente - Kojima Productions - per mettersi a lavoro su ...

Suzuki studia una nuova versione speciale Toro Edition : Da sette anni il marchio Suzuki e' abbinato al simbolo del Torino. "Quando, nel 2013, fummo scelti dal Torino come sponsor, le auto Suzuki

Tale e quale show - Carlo Conti raddoppia : in arrivo una nuova versione del programma su Rai 1 : Il grande successo di Tale e quale show, in onda su Rai1, ha convinto viale Mazzini a proporre al pubblico una versione Vip del programma. La conferma è arrivata giusto oggi, 30 luglio, da Blogo. Al suo timone, secondo quanto si sussurra, ci sarà sempre l'amatissimo Carlo Conti. Il format, rivisitat

The Lost Boys - aggiornamenti dal nuova versione del pilot di The CW : The Lost Boys, aggiornamenti dal pilot prodotto da Rob Thomas, la nuova versione, il nuovo cast e rifiuti accumulati negli anni. The Lost Boys è stato uno di quei pilot che a maggio The CW non ha ordinato a serie nella settimana degli Upfront. Ma il viaggio di questa serie verso la televisione non è ancora finito, perchè scartando il pilot, The CW ha commissionato una nuova versione del pilot che entrerà in produzione in autunno. “La ...

“Tutto diverso e zigomi rifatti”. La nuova versione di Cristian Imparato è spiazzante : Lo abbiamo conosciuto nel 2010 con la trasmissione “Io Canto”, poi è balzato alle cronache per il suo radicale cambiamento e i ritocchini estetici. Stiamo parliamo di Cristian Imparato, 22 anni, che nel 2019 ha fatto parte del cast del Grande Fratello. “Ho fatto un riempimento di filler al volto perché ho avuto un dimagrimento eccessivo, che mi ha sfilato troppo il viso. Cioè, devi andare in televisione, devi fare spettacolo, almeno un minimo di ...

Da domani 20 Luglio sarà online la nuova versione di Sportmediaset.it : Da domani, sabato 20 Luglio, sarà online la nuova versione di Sportmediaset.it, il sito di informazione sportiva le cui attività sono coordinate da Alberto Brandi. “Il 20 Luglio è una data significativa nella nostra storia – sostiene Brandi – e, cinquant’anni dopo l'allunaggio, rappresenta qualcosa di importante anche per il nostro piccolo universo. Lungi dal sentirci dei novelli Neil Armstrong...

Rai - le serie tv estive : arrivano Velvet Collection 2 e una nuova versione di Rex : Ci sono molte novità in questa estate per quanto riguarda la messa in onda di fiction di successo trasmesse in Rai. L'azienda di stato punta a mandare in onda serie tv legate all'ambiente medico, dopo il traguardo raggiunto da "The good doctor". La seconda stagione di "Velvet Collection" farà il suo ritorno ad agosto su Rai1 ad agosto. La serie spagnola è stat capace negli anni di appassionare il pubblico. La curiosità si ritrova nel fatto che ...

Citroen C3 Aircross PureTech nella nuova versione Shine e cambio EAT6 : Auto simpatica e intelligente la C3 Aircross ci aveva colpito subito, appena uscita, per l’originalità e la razionalità tipica del Marchio. A questi si aggiungeva la flessibilità e l’organizzazione degli spazi. Strizza l’occhio alla moda – come tutti – con quel qualcosa di Crossover ormai irrinunciabile per le nuove vetture. Le nuove Monovolume del XXI secolo non hanno perso nulla in praticità e acquistato molto ...

Motori – Alpine A110S : la nuova versione ultra sportiva [GALLERY] : A110S, la nuova versione ultra sportiva di Alpine. Un’esperienza di guida intensamente Alpine. Più potenza ( +40 cv) e il telaio più sportivo L’A110S entra nella famiglia Alpine al fianco dell’A110 Pure e dell’A110 Légende. La sua sportività e il suo stile deciso la posizionano al top della gamma A110. L’A110S si distingue dalle altre versioni per una potenza più elevata, per la configurazione specifica del suo telaio e per elementi di ...

Volkswagen - nuova Golf - le prime foto della versione GTI : Non può esserci una Golf senza una GTI e la Volkswagen lo sa bene. Dal 1976 a oggi, la sportiva compatta è un simbolo stesso del modello e anche per la ottava generazione è già pronta una soluzione adeguata e in linea con la tradizione.Prese d'aria e scarico svelano la GTI. Le foto spia che vi mostriamo sono le prime della Golf GTI attesa nel 2020 e confermano molte informazioni già note in precedenza. Le linee della Golf 8 sono state infatti ...

Opel Corsa 2019 : prezzi nuova versione annunciata. Gli allestimenti : Opel Corsa 2019: prezzi nuova versione annunciata. Gli allestimenti La casa della compatta a cinque porte dallo stile sportivo, ha diffuso i prezzi della Corsa 2019. Angelo Simone, direttore del Brand Opel Italia, ha dichiarato che le aspettative per la Corsa 2019, sono andate ben oltre quelle attese e che il pubblico si è dimostrato molto entusiasta ed interessato alla nuova autovettura. Sui motori poi, c’è ampia scelta. Grazie alla ...

Il widget “At a Glance” è incredibile e ricco di funzioni con la nuova versione di Lawnchair V2 : La nuova versione alpha di Lawnchair V2 introduce una versione evoluta del widget "At a Glance" con numerose funzionalità aggiuntive. L'articolo Il widget “At a Glance” è incredibile e ricco di funzioni con la nuova versione di Lawnchair V2 proviene da TuttoAndroid.