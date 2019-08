La Fiorentina continuerà ad usare la fascia da capitano di Astori

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 14 agosto 2019) “Lacomunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a, anche per la Stagione 2019-20, ladadi Davide”. Laha annunciato con questo tweet l’ok da parte della Lega Serie A per continuare ad utilizzare lada… L'articolo Laadladadi

CalcioFinanza : La Fiorentina potrà continuare ad usare la fascia da capitano dedicata ad Astori: ok della Lega Serie A… - peterkama : La Fiorentina dovrà ottenere il via libera dalla Lega, ma ha già chiesto la deroga per la fascia dedicata a Davide… -