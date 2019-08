La coppia fa ingrassare

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La vita difa. Di oltre 16 chili, in media, per una relazione a lungo termine: un recente sondaggio su 2 mila individui, curato da OnePoll e commissionato dal centro di dimagrimento Jenny Craig, rileva che il 79% delle persone, da quando comincia una relazione significativa, prende un bel po’ di peso. Soprattutto nel primo anno: è quello in cui si guadagnano in media quasi 8 chili. Gli uomini ingrassano di più E sono gli uomini ad avere la peggio: il 69% degli uomini ha ammesso di essere ingrassato, rispetto al 45% delle donne. Secondo il 42% degli intervistati, mangiare più spesso al ristorante e partecipare ai pranzi di famiglia è la causa principale dell’aumento di peso. Un altro 34% ha dato la colpa alle comode consegne di cibo a domicilio e alle cene cucinate insieme alla dolce metà, davanti ai fornelli di casa, sorseggiando ...