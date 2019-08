La cerimonia per l’anniversario del crollo del ponte Morandi

Ponte Morandi - cerimonia per l’anniversario del crollo. Via i vertici di Autostrade : l’hanno chiesto parenti delle vittime a Conte : È cominciata con la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi la cerimonia di commemorazione sotto la nuova pila 9 del viadotto, nel giorno del primo anniversario della tragedia. A Genova ci sono il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e molti altri rappresentanti del governo. Poco prima dell’inizio un gruppo di parenti delle ...

Ponte Morandi - una cerimonia per tre piazze : Il 14 agosto, al di là della celebrazione ufficiale, due momenti più privati di sfollati e familiari delle vittime

Acquista una Bmw pagandola una fortuna - organizza una festa contro il malocchio per l’auto appena acquistata - ma durante la cerimonia la macchina prende fuoco : Una storia incredibile quella di un giovane cinese abitante nella città di Yangzhou. Il facoltoso ragazzo aveva Acquistato una nuova e fiammante Bmw serie 5 al consto di mezzo milione di yuan, pari a 65 mila euro. Il ragazzo molto superstizioso, aveva organizzato una cerimonia contro il malocchio per scacciare gli spiriti maligni e proteggere la sua nuova fiammante auto. Il rito contro il malocchio aveva avuto inizio e il giovane aveva ...

Adam e Ramy sono cittadini italiani : cerimonia a Crema per i piccoli eroi del bus dirottato : La sindaca Stefania Bonaldi ha trascritto i certificati per i due ragazzi dopo il provvedimento del Consiglio dei ministri e del presidente della Repubblica

Venezia 76 - 'La vérité' di Kore-eda Hirokazu come film d'apertura della cerimonia : "La vérité" di Kore-eda Hirokazu è la pellicola che aprirà la settantaseiesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. come Sussidiario.net ha anticipato, il nuovo lungometraggio del produttore giapponese parteciperà alla rassegna: si parla del primo film girato fuori dal Giappone e vanta un cast mozzafiato. Gli attori protagonisti sono infatti Juliette Binoche, Catherine Denuve ed Ethan Hawke: il tema della pellicola è il difficile ...

cerimonia finale delle Universiadi - Conte : «Una bella prova per Napoli» : «Le Universiadi sono state una grande prova di Napoli e della Campania». Così il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti delle Universiadi poco prima di fare il suo ingresso...

Sold out per la cerimonia di chiusura delle Universiadi al San Paolo : Tutto esaurito per la cerimonia di chiusura della 30^ Summer Universiade Napoli 2019 che avrà inizio domani, domenica 14, alle ore 21, allo Stadio San Paolo di Napoli. Oltre 35mila gli spettatori che assisteranno allo show finale, ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows, per la regia di Stefania Opipari. Ispirata al rito del sospeso, tipicamente napoletano, la cerimonia sarà un saluto alla città di Napoli e alla Campania. I colori delle ...

Perché nella cerimonia di apertura delle Universiadi non si è dato spazio a Pino? : Olimpiadi in miniatura Chi ha avuto la pazienza di aspettare la scapigliata sfilata degli atleti, divisi per “sovranismi” come sempre, dal più piccolo stato africano all’Italia ospitante e abbondante, ha visto più che uno spettacolo coreografico tipo repubblica popolare cinese o realismo da ex cortina di ferro, un’interpretazione naïf ed ecocompatibile dell’evento. L’ouverture è appannaggio della sirena Partenope, che si muove sinuosa tra le ...

cerimonia della Moneta beneaugurante per la nuova nave traghetto dello Stretto di Messina [FOTO] : Si è tenuta quest’oggi, presso la sede dei cantieri Cimar di San Giorgio di Nogaro – parte della holding Genova Industrie Navali (GIN) – la tradizionale Cerimonia della Moneta per la nuova nave traghetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) destinata ai collegamenti nello Stretto di Messina e commissionata alla Associazione Temporanea d’Imprese composta da T. Mariotti e da San Giorgio del Porto, entrambi soci fondatori ...

Universiadi Napoli 2019 - Mattarella alla cerimonia d’apertura : incontro con Noemi. Via a gare : si assegnano prime medaglie : Applausi, ma anche fischi, mercoledì sera allo stadio San Paolo di Napoli, durante la cerimonia d’apertura delle Universiadi. A dichiarare ufficialmente aperta la 30esima edizione, a cui partecipano le delegazioni di 130 Paesi del mondo e oltre 8mila atleti, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poco prima ha incontrato anche la piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita lo scorso 3 maggio durante un ...

Universiadi 2019 - emozionante cerimonia d'apertura a Napoli : 8mila gli atleti in gara : Grande successo per la cerimonia inaugurale della 30° edizione delle Universiadi. Le Olimpiadi Universitarie, le cui gare sono già iniziate nella giornata di martedì, vedranno all'opera ottomila atleti provenienti da tutto il mondo e praticanti 18 discipline: atletica, calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, nuoto, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, rugby a sette, scherma, taekwondo, tennis tavolo, tennis, tiro a segno e tiro ...

Universiadi Napoli 2019 - spettacolare cerimonia d’Apertura al San Paolo. Incominciano i giochi - show pirotecnico : Il rinnovato Stadio San Paolo di Napoli ha ospitato la Cerimonia d’Apertura delle Universiadi 2019, manifestazione sportiva che andrà in scena nel capoluogo campano e in tutta la Regione dal 3 al 14 luglio. La kermesse riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo prevede la partecipazione di ben 8000 atleti in rappresentanza di 118 Nazioni, oggi oltre 50mila spettatori hanno applaudito i tanti sportivi che hanno sfilato e ...

Universiadi di Napoli - il San Paolo ospita la cerimonia d’apertura : si alza il sipario sulla 30ª edizione : Un San Paolo rinnovato ha ospitato questa sera la cerimonia d’apertura della 30ª edizione delle Universiadi estive Si alza il sipario per la trentesima edizione delle Universiadi estive, iniziate quest’oggi con la cerimonia di apertura svolta allo stadio San Paolo di Napoli. FELICE DE MARTINO Una gigantesca U per accogliere gli 8 mila atleti giunti da 120 Paesi nel capoluogo campano, dove da domani si sfideranno per portare a ...