La battaglia di Algeri Un film nella storia | documentario di Malek Bensmaïl

Fonte : laprimapagina

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Nel 1965, tre anni dopo l’indipendenza dell’a a seguito di una guerra durata otto anni, Gillo Pontecorvo gira il suo

Frankf1842 : RT @AGiambart: A metà tra 'Fuga per la vittoria' e 'La battaglia di Algeri'. Sul @fattoquotidiano la storia della squadra del Front de libé… - Profilo3Marco : RT @AGiambart: A metà tra 'Fuga per la vittoria' e 'La battaglia di Algeri'. Sul @fattoquotidiano la storia della squadra del Front de libé… - BellaFranzz : RT @AGiambart: A metà tra 'Fuga per la vittoria' e 'La battaglia di Algeri'. Sul @fattoquotidiano la storia della squadra del Front de libé… -