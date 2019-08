Juventus | secondo SportItalia Icardi vuole solo i bianconeri RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) In attesa dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18 fuori casa contro il Parma, laprosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Dall'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, con isconfitti per 2 a 1, è emerso come laabbia un ottimo gioco offensivo anche se ci sono state diverse difficoltà in fase di realizzazione. Altri problemi sono stati riscontrati in difesa, sia a livello individuale (clamorosi gli errori di De Sciglio e di De Ligt in occasione dei gol della squadra spagnola) che di settore. Probabile quindi che la, dopo aver effettuato alcune importanti cessioni, possa ulteriormente investire. A rischio partenza ci sono diversi giocatori: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Per quanto riguarda gli arrivi ...

pisto_gol : Mi dicono che, con la restrizione per i nativi in Campania, la Juventus abbia cercato-sbagliando di evitare che la… - marcoconterio : ?? Secondo @SkySportsPL sarebbe stata rifiutata l'ultima offerta dell'#Inter al #MUFC per #Lukaku da 74 milioni. Int… - minformonline : Mauro Icardi è fuori dal progetto tecnico dell'Inter e aspetta di essere ceduto. Sulle tracce del forte attaccante… -