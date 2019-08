Juventus – Oggi la partitella a Villar Perosa | Cristiano Ronaldo non gioca | affaticamento

Borsa Italiana oggi/ Ubi Banca a +3 - 4% - Juventus a -1 - 7% - 13 agosto 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari passa in rialzo. Sul listino principale sale Ubi Banca e Unicredit. Male invece Juventus e Campari

Mercato Juventus - clamoroso Moggi : “Icardi può arrivare a zero. Dybala…” : Mercato Juventus – Il caso Icardi in casa Inter tiene in gioco anche la Juve, che allo stesso tempo deve vedersela col fardello Dybala. Proprio dei due calciatori ha parlato Moggi. Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW di tanti argomenti vicini al club bianconero, sganciando una possibile bomba per quanto riguarda […] More

Juventus - necessario sfoltire la rosa : oggi il vertice decisivo Sarri-Paratici : La Juventus è pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid a Stoccolma, occasione per gli spagnoli di 'vendicare' sportivamente parlando la sconfitta nella scorsa Champions League agli ottavi di finale. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano ma l'esigenza principale restano le cessioni: proprio a Stoccolma, come scrive ...

Moggi : 'Dybala serve ancora molto alla Juventus - no allo scambio con Icardi' : La Juventus è pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup a Stoccolma contro l'Atletico Madrid, sarà occasione per la società spagnola di 'vendicare' la sconfitta di Champions League proprio contro i bianconeri negli ottavi di finale della scorsa competizione europea. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi funzionali al gioco di Maurizio Sarri: l'esigenza principale resta però ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La nuova Juventus - Balotelli può tornare in Italia : Il Genoa continua la campagna di rafforzamento per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare la scorsa stagione e disputare un campionato da protagonista. Le premesse ci sono tutte, il presidente Preziosi sta lavorando bene sul mercato e la squadra si è sicuramente rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Nelle ultime ore è andata in porto la cessione del difensore Zukanovic ed il sostituto arriva dal mercato svincolati, si ...

Juventus-Team K League - oggi 26 luglio visibile in tv e streaming solo su Sky Sport : Prosegue l'appuntamento con le amichevoli estive prima del ritorno del campionato di calcio di Serie A. oggi, venerdì 26 luglio, è in programma un nuovo match che vedrà come protagonista la Juventus che scenderà in campo a Seoul contro il Team K League in questa ultima partita della tournée asiatica che stanno affrontando i bianconeri guidati da mister Maurizio Sarri. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, che potranno seguire ...

JuventusInter - amichevole oggi 24 luglio 2019 in diretta su Sportitalia : Juventus-Inter, amichevole in programma oggi nell'ambito della International Champions Cup 2019, sarà visibile anche in tv, in chiaro. Infatti Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta la prima vera sfida tra squadre italiane, quando manca un mese all'inizio del campionato di Serie A. Telecronaca affidata a Gabriele Schiavi, con il commento tecnico di Antonino AstaIl calcio di inizio è fissato allo Nanjing Olympic ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Juventus a +2 - 6% - Ubi Banca a -1 - 5% - 24 luglio 2019 - : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale bene Juventus e Stm. Male Bper e Ubi Banca

Juventus-Inter - International Champions Cup oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Dopo le sconfitte nei rispettivi match di esordio, Juventus e Inter si affrontano oggi alle ore 13.30 italiane al Nanjing Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina per il secondo turno della International Champions Cup 2019. Le due formazioni italiane, quindi, scendono in campo per il secondo appuntamento della loro competizione dopo i ko contro Tottenham (2-3) e Manchester United (0-1) a Singapore. L’incontro metterà di fronte la ...

DE LIGT ALLA Juventus/ Atteso oggi a Torino - domani le visite mediche : le cifre : De LIGT ALLA JUVENTUS, il giocatore è Atteso oggi a Torino, mentre domani sosterrà le visite mediche: le parole dei Van der Sar.

DE LIGT ALLA Juventus/ Atteso oggi a Torino - domani le visite mediche : le cifre : De LIGT ALLA JUVENTUS, il giocatore è Atteso oggi a Torino, mentre domani sosterrà le visite mediche: le parole dei Van der Sar.

De Ligt Juventus - oggi arriva Torino : novità sul numero di maglia! : DE Ligt Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara ad abbracciare De Ligt. Il difensore centrale sarà atteso a Torino nella giornata di oggi e domani sosterrà le visite mediche al J Medical prima della firma sul nuovo contratto e l’ufficialità. Affare totale e fumata bianca arrivata proprio nelle ultime ore. Il giocatore, come noto, […] More

De Ligt alla Juventus/ Giocatore oggi a Torino - clausola da 150 milioni di euro : De Ligt alla Juventus, il Giocatore è atteso oggi a Torino, mentre domani sosterrà le rituali visite mediche: avrà una clausola da 150 milioni

Moggi : 'De Ligt arriverà alla Juventus grazie ai buoni uffici di Raiola' : Gran parte delle società di Serie A hanno ufficialmente iniziato la preparazione estiva, e nel frattempo le rispettive dirigenze lavorano per allestire rose all'altezza di competere nel campionato e, per le qualificate, nelle coppe europee. L'attesa principale riguarda sicuramente la probabile ufficializzazione di De Ligt alla Juventus, che potrebbe arrivare entro questa settimana. L'idea della Juve è di mettere a disposizione di Sarri quanto ...