Juventus | lieve affaticamento per CR7 | non sarebbe a rischio per la prima di campionato

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Quella di oggi, è stata una giornata speciale per i giocatori dellache sono stati a Villar Perosa per la classica amichevole in famiglia. La squadra ha iniziato molto presto la sua giornata visto chedi salire in Val Chisone si è ritrovata alla Continassa. Infatti, la Juve in mattinata si è allenata, poi ha pranzato al JHotel e infine ha lasciato Torino per andare a Villar Perosa. I bianconeri, però, non hanno fatto la tradizionale tappa a Villa Agnelli visto che la dimora della famiglia è in ristrutturazione. Dunque il presidente Andrea Agnelli ha dovuto fare il suo classico discorso di inizio anno al campo e non nella sua casa. Ad assistere alla sfida in famiglia era presente tutta la dirigenza juventina e c'era anche John Elkann che ha avuto modo di salutare la squadra e di conoscere i nuovi acquisti. Dopo la gara di Villar Perosa la Juve è rientrata immediatamente a ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Lieve affaticamento all’adduttore sinistro per Cristiano Ronaldo: salta l'amichevole di Villar Peros… - tuttosport : #Juve, si ferma #CristianoRonaldo: lieve affaticamento?? - Sport_Mediaset : Ansia #Juve per la prima di campionato. Si è fermato #CR7 > -