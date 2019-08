Juventus | Dybala sarebbe stato offerto alle ' merengues'

Calciomercato Juventus : Neymar avvicina l’addio di Dybala : Calciomercato Juventus – Arrivano direttamente dalla Spagna le ultime novità relative al Calciomercato della Juventus. A rivelarle è la stessa trasmissione che lanciò la bomba CR7 Juventus. Secondo ‘El Chiringuito Tv’, infatti, il ritorno di Neymar al Barcellona sarebbe molto vicino. Il sostituto del brasiliano potrebbe arrivare proprio dalla società bianconera. Calciomercato Juventus, si sblocca la questione […] More

Dybala Juventus - PSG più vicino : Neymar verso la Spagna : ?Dybala Juventus – Nuova svolta nell’affare Neymar-Dybala che coinvolge il giro di attaccanti di mezza Europa. Bomba’ dalla Spagna! Secondo ‘El Chiringuito Tv’ il ritorno di Neymar al Barcellona è molto vicino. Dybala Juventus, addio vicino L’addio del brasiliano al Paris Saint-Germainpotrebbe accelerare il passaggio di Paulo Dybala, molto stimato dal ds dei parigini Leonardo, […] More

Biasin : Gli epurati della Juventus. Con Dybala diventato una plusvalenza : Il tecnico deve fare fuori sei giocatori: per Khedira e Matuidi non c’è spazio, Perin andrà a Monaco, Higuain e Mandzukic fanno resistenza ma non resteranno. E Dybala è diventato una plusvalenza. Su Libero, Fabrizio Biasin mette ordine sugli “epurati di casa Juventus”. Anche Sarri ha parlato del problema costituito dalla lista Champions, dopo la partita contro l’Atletico Madrid: ci sono sei giocatori da tagliare. La lista ...

Juventus - la cessione di Neymar potrebbe portare Dybala al Paris Saint Germain : La Juventus ha disputato l'ultima amichevole internazionale contro l'Atletico Madrid, subendo una sconfitta per 2 a 1. Si è notato già il gioco di Sarri, molto offensivo, e lo dimostrano i 25 tiri effettuati dai bianconeri alla porta di Oblak. Restano, però, evidenti i problemi difensivi sia individuali (errori decisivi di De Sciglio e De Ligt) ma anche di tutto il settore. Nel post partita, Sarri ha sottolineato la necessità di cedere gli ...

Juventus : Rugani a Dybala possibili partenti - come Matuidi e Khedira : La Juventus, a meno di due settimane dall'inizio della Serie A, prosegue la preparazione fisica, col lavoro di Sarri che riguarda soprattutto la fase difensiva, che ha dimostrato alcuni problemi nella partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, partita persa per 2 a 1 dai bianconeri. Nel post partita il tecnico toscano ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di alleggerire una rosa ricca di giocatori: sono tanti ...

Calciomercato Juventus : Icardi sembra più lontano - Dybala piace al Psg (Rumors) : La Juventus continua a essere grande protagonista di questo Calciomercato estivo in serie A. Il nuovo allenatore bianconero ha già avuto dei rinforzi, visto che sono arrivati elementi del calibro di Rabiot, Ramsey e De Ligt. Ma non solo. Danilo ha preso il posto di Cancelo a destra e ci sono davvero tante opzioni in attacco. Un reparto che la Juventus vorrebbe sfoltire ma nello stesso rinforzare con un colpo di quelli che fanno sognare i ...

Neymar Juventus : intrigo Dybala al Paris Saint Germain : Neymar Juventus: la situazione del talento brasiliano del Paris Saint Germain si fa sempre più intricata e coinvolge il fantasista argentino della Juventus Paulo Dybala. Le parole di Maurizio Sarri al termine dell’amichevole persa con l’Atletico Madrid aprono al sempre più probabile addio dell’argentino. Sarri ha ammesso che alla Juve servono almeno sei cessioni, dato […] More

Juventus - Sarri : “Dobbiamo tagliare 6 giocatori”. Problemi esuberi - non solo Dybala sul mercato : Paulo Dybala è sul mercato. Ha rifiutato la Premier League, per ora resta in gruppo senza rotture ma se dovesse arrivare un’offerta lascerà la Juventus. Sono gli esuberi il problema dei bianconeri in questo agosto di calciomercato: la rosa va sfoltita ma per ora nessuno ha fatto le valigie. Difficoltà ammesse dallo stesso neo-allenatore Maurizio Sarri: “Magari abbiamo in testa soluzioni, ma se il mercato non ci viene incontro inutile ...

Icardi Juventus - Neymar sblocca tutto : Dybala tra Inter e PSG : Icardi Juventus – Il calciomercato dei grandi attaccanti potrebbe ben presto entrare nel vivo. Mancano circa tre settimane alla fine delle trattative, più o meno in tutti i maggiori campionati europei (tranne in Premier League dove la finestra estiva si è già chiusa). tutto il domino potrebbe scaturire dalla cessione di Neymar da parte del PSG. Il punto […] More

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ Sarri : 'Ho parlato con Dybala ma...' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 11 agosto 2019: il tecnico bianconero ha parlato delle prossime cessioni che dovrà effettuare il club piemontese.

Juventus - Sarri non si nasconde : “Dybala ha qualità - ma dobbiamo tagliare 6 giocatori e resteranno fuori dei campioni” : Sarri contento della sua Juventus nonostante il ko contro l’Atletico Madrid: in conferenza stampa tiene banco il futuro di Paulo Dybala Arriva una brutta sconfitta per la Juventus nel test match contro l’Atletico Madrid. Le due reti di Joao Felix regalano il successo ai Colchoneros ma non abbattono Sarri che, pur ammettendo che il secondo è “un gol che non dobbiamo prendere mai“, si è mostrato contento dei passi ...

Mercato Juventus - clamoroso Moggi : “Icardi può arrivare a zero. Dybala…” : Mercato Juventus – Il caso Icardi in casa Inter tiene in gioco anche la Juve, che allo stesso tempo deve vedersela col fardello Dybala. Proprio dei due calciatori ha parlato Moggi. Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW di tanti argomenti vicini al club bianconero, sganciando una possibile bomba per quanto riguarda […] More

Moggi : 'Dybala serve ancora molto alla Juventus - no allo scambio con Icardi' : La Juventus è pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup a Stoccolma contro l'Atletico Madrid, sarà occasione per la società spagnola di 'vendicare' la sconfitta di Champions League proprio contro i bianconeri negli ottavi di finale della scorsa competizione europea. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi funzionali al gioco di Maurizio Sarri: l'esigenza principale resta però ...

Mercato Juventus - incontro Sarri-Paratici : in ballo Dybala - Higuain - Khedira : Mercato Juventus – Tra campo e Mercato, quella odierna sarà una giornata importante per la Juventus. A margine dell’amichevole contro l’Atletico Madrid, riporta ‘Tuttosport’, Sarri avrà modo di incontrare il d.s. Paratici. incontro che serve per confrontarsi su come condurre gli ultimi 24 giorni di Mercato; un vertice che avrà come argomento principale la gestione delle cessioni. Mercato […] More