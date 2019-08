Juventus | dopo le cessioni | potrebbe arrivare uno fra Icardi | Chiesa e Pogba

Juventus - da Cristiano Ronaldo a Danilo : la reazione dei calciatori dopo il ko contro l’Atletico : “Sentirsi bene e continuare a lavorare”. E’ il messaggio di Cristiano Ronaldo, che su Twitter pubblica una sua immagine della partita persa 2-1 dalla Juventus a Stoccolma contro l’Atletico Madrid, la squadra si prepara per l’inizio del campionato e avrà bisogno di tempo dopo le tante novità in panchina e sul calciomercato con il portoghese sicuro protagonista. “Abbiamo preparato la nuova stagione ...

Juventus - Sarri dopo il ko contro l’Atletico : “sono soddisfatto ma…” : “Questa sera esco soddisfatto: abbiamo mostrato una buona qualita’ tecnica nel primo tempo, e anche nella ripresa l’aspetto caratteriale mi e’ piaciuto. Abbiamo combattuto fino alla fine, con giocatori appena arrivati, o alcuni, come Khedira e Douglas Costa, che non giocavano da tempo. Siamo ancora dietro in alcune letture – il secondo gol non dobbiamo prenderlo mai – ma ci sta”. Sono le ...

Juventus - dopo il sempre più probabile addio di Dybala - la maglia numero 10 potrebbe essere destinata a un grandissimo - Neymar : Sembra che la Juve per Neymar stia iniziando a fare sul serio. La pista Lukaku sembra destinata a fallire per i capricci dell’attuale numero 10 della Juve, Dybala. La decisione di chiedere un ingaggio esorbitante per mandare a monte l’affare Lukaku da parte di Dybala non è per nulla piaciuta alla dirigenza bianconera. La Juve, sembra aver deciso in queste ore, che Dybala non fa più parte del progetto futuro. I bianconeri avrebbero ...

Calciomercato Juventus - dopo Kean altra doppia cessione a sorpresa : Calciomercato Juventus- cessione Kean concretizzata nel giro di poche ore e ufficialità attesa nella giornata di domani. L’attaccante della Nazionale sarà atteso a Liverpool per le visite mediche e la firma del nuovo contratto con l’Everton. Il giocatore guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione e frutterà alla Juventus un incasso di circa 35-40 […] More

Calciomercato Juventus - Lukaku : dopo Dybala spunta Douglas Costa per lo United : Il Calciomercato della Juventus parte all’attacco di Romelu Lukaku. Da tempo si vocifera di un interessamento bianconero per il forte attaccante ma solo nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata. Bisogna capire se si tratta di una sola manovra di disturbo verso l’Inter oppure se Paratici ha deciso che è il belga il centravanti giusto per Sarri. La corsa è partita, i nerazzurri hanno dalla loro l’accordo con il calciatore, i Campioni ...

Dopo la Juventus eFootball PES 2020 mette a segno una nuova esclusiva : La sfida tra FIFA 20 e eFootball PES 2020 è già entrata nel vivo. Nonostante le nuove incarnazioni delle due popolari serie calcistiche di Electronic Arts e Konami vedranno la luce sul mercato solo a settembre - rispettivamente il 10 e il 27 del mese -, la rete è già invasa da notizie di ogni genere. Così come da confronti che mettono in risalto i punti di forza e di debolezza dei due videogame per PC e console di ultima generazione. Non solo, ...

Juventus - Rabiot dopo il ko contro il Tottenham : “in difficoltà nel primo tempo - ho bisogno di crescere” : “Nel complesso e’ stata una buona partita. Siamo stati piu’ in difficolta’ nel primo tempo, ma eravamo contro un’ottima squadra, che e’ molto piu’ avanti di noi dal punto di vista della preparazione fisica. Nel secondo tempo abbiamo toccato piu’ la palla e giocato piu’ di squadra, e siamo migliorati anche grazie ai gol. E’ stata la prima partita, quindi c’e’ molto da ...

Juventus - dopo De Ligt l'ora delle cessioni : non solo Dybala - spunta un nome clamoroso : dopo De Ligt e con i colpi Icardi, Chiesa e Pogba ancora in canna, la Juventus deve cedere anche se Nedved e Paratici stanno lavorando sotto traccia. Il Quotidiano nazionale spara due nomi clamorosi in uscita. Il primo è Paulo Dybala, valutato 85 milioni. Sulle tracce della Joya ci sarebbe il Psg e

Juventus : dopo Ramsey e Rabiot - Paratici starebbe cercando nuovi svincolati per il 2020 : Fabio Paratici è uno dei dirigenti più apprezzati del mondo del calcio e con le sue capacità sta rendendo la Juventus sempre più forte. Il dirigente bianconero, quest'anno, ha già messo a segno colpi importanti: sono infatti arrivati Merih Demiral, Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Questi due ultimi acquisti, in particolare, sono arrivati a parametro zero e sicuramente Paratici è stato abilissimo a convincerli a scegliere la ...

FIFA 20 : EA vede crollare le sue azioni dopo la notizia della perdita dei diritti sulla Juventus : Bisogna ammettere che la situazione finanziaria di EA ha visto giorni migliori, infatti dopo che si è diffusa la notizia della perdita dei diritti sulla Juventus per il nuovo FIFA 20, la compagnia ha visto le sue azioni calare drasticamente.dopo diversi giorni di trattative, è stata infatti la rivale Konami ad aggiudicarsi i diritti per la squadra piemontese (ricordiamo che i diritti includono nome della squadre, stemmi e l'Allianz Stadium di ...

Juventus - le prime parole di De Ligt dopo il passaggio in bianconero : “vi dico perché ho scelto questo club” : dopo l’ufficialità del suo trasferimento alla Juventus, il difensore olandese ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a scegliere i bianconeri Matthijs de Ligt è ufficialmente un giocatore della Juventus, il difensore olandese è stato annunciato questa mattina dal club bianconero con un comunicato apparso sul proprio sito. Nicolò Campo/LaPresse Subito dopo sono arrivate le prime parole del classe ’99 ai microfoni di Ajax TV, ...

Juventus - cessione Bonucci : tutta la verità dopo l’arrivo di De Ligt : cessione Bonucci- L’arrivo di De Ligt potrebbe cambiare le carte in tavola per quel che riguarda la difesa bianconera. Bonucci potrebbe valutare l’opzione di lasciare i bianconeri, perchè difficilmente potrebbe accettare il ruolo di prima riserva nelle ipotetiche gerarchie di Sarri. tuttavia, tutto potrebbe dipendere dai piani dello stesso tecnico bianconero. Le continue e precarie […] L'articolo Juventus, cessione Bonucci: ...

Stipendi Juventus 2019-2020 : il quadro dopo l’acquisto di De Ligt : Stipendi Juventus 2019-2020 – Con l’acquisto dall’Ajax per 75 milioni del giovane difensore Matthijs de Ligt, salgono a sette gli acquisti a titolo definitivo formalizzati dalla Juventus nella finestra di mercato iniziata il primo luglio e che si concluderà il prossimo due settembre. dopo l’ingaggio di Ramsey, annunciato nei mesi scorsi, ma formalizzato solo pochi giorni fa, […] L'articolo Stipendi Juventus ...

De Ligt alla Juventus 9 anni dopo : la clamorosa foto "dimenticata" con Marchisio : Un anno dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino, è il turno di Matthijs De Ligt. Un predestinato bianconero, guardando la fotografia che gira su internet: Europa League 2010, il baby Matthijs prima della sfida Ajax-Juve posa a centrocampo accompagnato da Marchisio. Questa però è una scommessa c