Juventus A-Juventus B a Villar Perosa | dove vedere la gara in Tv

Juventus - Dybala sarebbe stato offerto alle 'merengues' : La Juventus di Maurizio Sarri prosegue la sua preparazione estiva in vista dell'imminente inizio della Serie A, previsto fra meno di due settimane. L'esigenza principale della dirigenza bianconera rimane quella di cedere alcuni esuberi, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma anche per sistemare un bilancio condizionato da ingenti investimenti, su tutti l'acquisto di De Ligt dall'Ajax. A rischio cessione ci sono molti ...

L’amichevole della Juventus a Villar Perosa in TV e in streaming : La tradizionale amichevole estiva della Juventus si gioca oggi pomeriggio: le informazioni e i link per seguirla in diretta

Mercato Juventus – Clamoroso Icardi : Wanda svela la sua meta preferita : Mercato Juventus – Arrivano novità inattese sul caso Icardi. A rivelarle è direttamente la compagna e procuratrice del calciatore, che sui social non perde tempo. In lotta ci sono Juventus, Napoli e Roma, ma a poche settimane dalla chiusura del Mercato estivo, non è ancora chiaro quale sarà il destino dell’attaccante. L’Inter ha deciso di privarsi […] More

DIRETTA Juventus A Juventus B/ Streaming video tv : Villar Perosa - casa degli Agnelli : DIRETTA JUVENTUS A JUVENTUS B Streaming video tv: probabili formazioni, orario, risultato live della classica amichevole a Villar Perosa, oggi 14 agosto,.

Dall'Inghilterra - Daily Mail : la Juventus vuole Eriksen a parametro zero nel 2020 : La Juventus ha sempre fatto della programmazione il suo punto di forza, basti vedere i numerosi acquisti a parametro zero negli ultimi anni: da Pirlo a Pogba, fino ad arrivare ai vari Evra, Emre Can e Ramsey. Il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici è sempre stato notevole a tal riguardo, e anche il prossimo anno potrebbe delinearsi un importante acquisto a zero. Dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione riguardante un giocatore ...

Juventus - secondo SportItalia Icardi vuole solo i bianconeri (RUMORS) : In attesa dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18 fuori casa contro il Parma, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Dall'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, con i bianconeri sconfitti per 2 a 1, è emerso come la Juventus abbia un ottimo gioco offensivo anche se ci sono state diverse difficoltà in fase di ...

Calciomercato Juventus : Mega Offerta per Neymar (Don Balon) : Calciomercato Juventus: la testata spagnola Don Balon non sono finite le speranze per la Juventus di arrivare al talento del Barcelona Neymar. Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro tra il PSG ed il Barcelona a Parigi, conclusosi con la richiesta monstre dei francesi alla società blaugrana, che non sembrerebbe disposta a sacrificare contemporaneamente Coutinho, […] More

Calciomercato Inter – Sorpasso alla Juventus per Federico Chiesa : i motivi che rendono possibile la trattativa : L’Inter è decisa a superare la Juventus per Federico Chiesa: il giocatore accetterebbe la destinazione e la Fiorentina preferirebbe non cedere il proprio pupillo ai rivali bianconeri Nelle prime settimane di mercato la Juventus sembrava aver messo le mani su Federico Chiesa. Accordo raggiunto nel bel mezzo del caos societario della Fiorentina, giocatore pronto a forzare la cessione. Situazione che poi si è risolta in un nulla di fatto, con ...

Calciomercato Juventus – Spazio alle cessioni : Rugani e Matuidi verso Monaco - Mandzukic vuole il Bayern : La Juventus prova a piazzare i propri esuberi: Rugani e Matuidi interessano al Monaco, Mandzukic gradirebbe un ritorno al Bayern Monaco Da Monaco a Monaco, dalla Francia alla Germania. Due squadre diverse, l’omonimia cittadina e un dettaglio in comune: entrambe potrebbero essere partner di mercato della Juventus. Il mercato juventino appare bloccato negli ultimi giorni. Dopo l’arrivo di De Ligt infatti, la ‘Vecchia Signora’ si è presa una ...

Mercato Juventus : accordo vicino con il Monaco per il difensore centrale : Mercato Juventus: Daniele Rugani, ad un passo dalla Roma nei giorni sorsi, è ora vicino al trasferimento al Monaco. I giallorossi hanno virato sul difensore croato Lovren, facendo tramontare la pista che era stata aperta con la Juve per il nazionale azzurro. Mercato Juventus: accordo vicino con il Monaco per il difensore centrale A riferire […] More

Calciomercato Juventus - il punto sulle uscite : Monaco su Rugani e Matuidi - Bayern su Mandzukic : La Juventus, dopo aver sistemato le entrate, lavora in uscita, magari per avere un tesoretto da spendere per un ultimo colpo negli ultimi giorni. Tanti i nomi che non rientrano più nel progetto bianconero. Tra questi ci sono Mandzukic, Matuidi e Rugani. I tre calciatori sono molto richiesti e nelle ultime ore c’è da registrare un interesse concreto del Monaco per il difensore e per il centrocampista. Rugani e Matuidi potrebbero ...

Juventus - divisa Shanghai Edition : edizione limitata solo 500 pezzi -FOTO- : Juventus – Dopo la presentazione, avvenuta a Shanghai lo scorso 25 luglio, la Juventus mette in vendita la maglia da trasferta per la stagione 2019/20 in cinese. Il club bianconero infatti ha deciso di commercializzare 500 pezzi in Shanghai Edition sui quali i nomi dei giocatori scritti sono con “lo speciale artwork intagliato sui numeri di maglia che rappresenta il […] More

Juventus - ripresa la preparazione al JTC : attacco influenzale per Sarri : Dopo due giorni di riposo, la Juventus, questo pomeriggio, si è allenata alla Continassa. La squadra di Maurizio Sarri ha iniziato a preparare le prossime due amichevoli: la prima è quella di domani a Villar Perosa, poi la seconda sarà in programma sabato. Infatti, la Juventus ha annunciato ufficialmente che il 17 agosto i campioni d'Italia saranno in campo per affrontare la Triestina. La sfida si giocherà alle 20:30 al Nereo Rocco di Trieste e ...