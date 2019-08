Iran | ex sindaco di Teheran perdonato dalla famiglia della vittima | non sarà giustiziato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Confessò in tv l’omicidio. L’exdi, Mohammad Ali Najafi, condannato a morte per l’uccisioneseconda moglie Mitra Ostad, però è statoe pertanto, in base alla legge islamica in vigore in, non verrà. Lo ha annunciato su Instagram il fratello, Masud Ostad. La notizia è stata confermata dall’avvocato. Secondo l’agenzia Fars, Najafi dovrà ora scontare solo tre anni. Najafi era stato arrestato il 28 maggio scorso dopo aver confessato, in una surreale dichiarazione in televisione rilasciata con la massima calma, di avere ucciso Mitra Ostad, un’attrice da lui sposata come seconda moglie usufruendolegge che permette la poligamia. Il 30 luglio era stato condannato a morte dopo che laaveva chiesto l’applicazionelegge del Taglione (Qesas). Ora, ...

