Incendi Calabria | in fiamme collina nel catanzarese | evacuato residence

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019)o ina CopanellodiStalettì, sul litorale ionico del. Il rogo ha interessato arbusti, macchia mediterranea e zona boscata in corrispondenza del costone dellaa ridosso di unturistico. Disagi per la circolazione sulla strada statale 106 che conduce a Soverato. Sul posto per tentare di circoscrivere e domare il rogo stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. In via precauzionale sono state evacuate le abitazioni dele alcune costruzioni che si trovano nelle vicinanze a causa del veloce propagarsi dellealimentate dal vento. In azione oltre agli operatori a terra e un mezzo aereo del reparto volo di Lamezia Terme. L'articolo, innelMeteo Web.

Pietro__Bruno : RT @Cfm_Arpacal: Dal Multirischi @Cfm_Arpacal emesso il MAIB incendi per oggi e domani su tutta la Calabria #allertaincendi - GiuseppeBelcas3 : Dal Multirischi @Cfm_Arpacal emesso il MAIB incendi per oggi e domani su tutta la Calabria #allertaincendi - nthroot : RT @Cfm_Arpacal: Dal Multirischi @Cfm_Arpacal emesso il MAIB incendi per oggi e domani su tutta la Calabria #allertaincendi -