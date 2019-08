In Nuova Zelanda sono stati scoperti i resti di un pinguino gigante vissuto 60 milioni di

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Alto quanto un uomo adulto e pesante 80 chilogrammi, nuotava negli oceani circa 60di anni fa: era un, chiamato Crossvallia waiparensis, prosperato subito dopo la scomparsa dei dinosauri. Il suo fossile, scoperto in, è descritto sulla rivista ‘Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology’ da Paul Scofield e Vanesa De Pietri, curatori del neozelandese Canterbury Museum.Secondo Scofield la scoperta è significativa perché la specie è simile a un altro, i cuiindividuati in Antartide nel 2000, e aiuta a mostrare una connessione tra le due specie. Indica, a esempio, che in seguito all’estinzione di dinosauri, rettili marini e pescischi, c’è stata un’opportunità evolutiva per i pinguini, che oltre a prosperarecresciuti nelle ...

