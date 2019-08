Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ilno osannato dal celebre giornale di economia statunitense. Così ildei, che per ini non ha certo bisogno di presentazioni, viene esaltato dal giornale più famoso d’America. Ilno è perilmigliore per chiudere con un brindisi l’estate. Leggero, fruttato, che si adatta al consumo estivo. Ildiè peperfetto per un pomeriggio di sole o un pasto all’aperto al tramonto. Molte americani – si legge su– immaginano rigogliosi vigneti che ricoprono la regione Toscana quando pensano ai vini italiani, ma laha una tradizione fiorente che risale ai tempi antichi. “L’isola diè perfetta per la produzione diin quanto più di 300 giorni di caldo e sole durante tutto l’anno e ha un terreno fertile”, ha spiegato Leslie Sbrocco su, esperta di, ...

DirettaSicilia : (Il vino di Sicilia? Per Forbes è uno dei migliori del mondo) su Diretta Sicilia - - GFrancoManfredi : RT @winetaste01: I PIATTI DI FERRAGOSTO DALLE ALPI ALLA SICILIA - Massimiliano314 : Noi qui in #Sicilia #Avola #Siracusa riusciamo a certificare come #bio #biologic #biologico #vino #vinobio anche la… -