Il Tar apre le acque italiane Salvini | Bloccherò lo sbarco

Una democrazia parlamenTare - se saprete conservarla : Finita l’ubriacatura nociva delle finestre elettorali che si aprivano e si chiudevano senza nessun senso, nessuna logica, nessun aggancio alla Costituzione, già circolano altre affermazioni senza fondamento.Propongo come punto di partenza analitico che tutti si ricordino che uno dei grandi pregi delle democrazie parlamentari (non dirò “repubbliche” poiché in Europa ci sono fior fiori di re e regine capi di ...

Psicodramma Golpe renziano nel Pd. Zingaretti resiste, ma "teme" Mattarella Scissione – L'ex premier, pur di evitare le elezioni, schiera i gruppi parlamentari contro il segretario di Marco Palombi

Crisi di governo - la diretta : Renzi : “Folle voTare subito”. Franceschini apre : “Pd ne parli - serve scelta uniTaria”. Salvini : “No agli inciuci” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

"VoTare ora è folle" - dice Matteo Renzi - che apre ai Cinquestelle : “Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l'Italia, non le correnti dei partiti. Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle”. Parola di Matteo Renzi, ex premier ed ex segretario del Pd in una sostanziosa intervista all'edizione cartacea del Corriere della Sera. Ma il paradosso è che proprio l'attuale segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al voto ci vuole andare, e subito. Come Salvini, di fatto. All'obiezione, Renzi ...

Ragazzo ordina una cena a domicilio ma quando apre il pacco non trova il cibo - quello che c’è lo fa resTare senza fiato : Un Ragazzo americano ha ordinato a domicilio delle ali di pollo e quando il pacco è arrivato a casa l’ha aperto e non ha creduto a ciò che i suoi occhi vedevano: non ali di pollo ma tanti soldi. Il Ragazzo si era rivolto ad una catena , la Domino’s. Il Ragazzo ha raccontato così ciò che gli è accaduto: “ Ho finito di lavorare molto tardi, e quando sono tornato a casa ho trovato il denaro nella scatola della consegna. Mi sono strofinato gli ...

Matteo Salvini apre la sua campagna elettorale soliTaria : Il dado è tratto. “Restituiamo la parola agli italiani. Senza tornare al vecchio: se devo mettermi in gioco, lo faccio

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola agli elettori". Di Maio : "Prima il taglio dei parlamenTari" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

Governo - si apre il fronte miliTare Lega vs Trenta : "Comprare gli F35" : Si apre un nuovo fronte nel Governo: la Lega spinge per l'acquisto di F-35 dagli Usa, un dossier sul quale da sempre il M5s è molto scettico. Torna in auge il confronto su Huawei e Cina Segui su affaritaliani.it

Ciclismo - scomparsa Bjorg Lambrecht : tribunale polacco apre un’inchiesta per accerTare le cause del decesso : La tragedia che ha colpito il mondo del Ciclismo sembra ancora lontana da una definitiva conclusione. Dopo gli accertamenti compiuti dalla polizia, un tribunale locale polacco ha aperto un’indagine per cercare di chiarire le cause del decesso di Bjorg Lambrecht al Giro di Polonia 2019. Le dinamiche che hanno portata alla caduta del 22enne belga nel corso della terza frazione non sono infatti state ancora accertate e per questa ragione si è ...

La procura di Siracusa apre un fascicolo sulla nave Gregoretti : al vaglio la situazione saniTaria : Mauro Indelicato La nave Gregoretti si trova ancorata ad Augusta da domenica, la procura di Siracusa vuole accertare le condizioni igienico sanitarie a bordo A 48 ore dal suo approdo nel molo militare del porto di Augusta, la nave Gregoretti inizia ad infiammare il dibattito politico e sembra ricordare quanto accaduto, nell’agosto del 2018, con la nave “Diciotti” ormeggiata per diverse settimane presso il porto di Catania. Come si ...

Tumore del seno e sintomi : mai sottovaluTare 5 campanelli d’allarme - scoperta italiana apre la strada a terapie mirate : I tessuti del nostro corpo sono in grado di passare da uno stato più solido a uno più fluido e viceversa, un po’ come può accadere alla sabbia contenuta in una clessidra, che può scorrere liberamente oppure bloccarsi e formare un tappo solido, per riprendere poi a fluire in seguito ad una azione esterna. Tale abilità è funzionale, ad esempio, alla riparazione delle ferite e all’allungamento del corpo durante la crescita. La capacità di passare ...

Autonomie - Conte : “Significativi passi avanti - si apre finestra per porTarle in Cdm” : Sulle Autonomie sono “lieto di annunciare che nel vertici di oggi sono stati compiuti significativi passi avanti, ieri tutto il pomeriggio l’ho dedicato a lavorare”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il vertice di governo sulle Autonomie. “Siamo in dirittura finale, settimana prossima ci sarà un altro incontro e confido si stia aprendo la finestra per portarlo in Consiglio dei ...

Ex Ilva - proseguono le ricerche dell’operaio disperso : Procura di Taranto apre un’inchiesta - lavoratori in sciopero : Risulta ancora disperso in mare Mimmo Massaro, l’operaio di 40 anni dell’ex Ilva che mercoledì stava lavorando a bordo della gru caduta in acqua a causa della tromba d’aria che si è abbattuta sulla città di Taranto. Secondo quanto ricostruito dalla capitaneria di porto e dalla guardia costiera, “la forte tempesta abbattutasi ha provocato un cedimento a catena di tre gru posizionate sulla banchina su una delle quali si ...