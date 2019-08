Il probabile successore del Samsung Galaxy Watch ottiene la certificazione ufficiale

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Un dispositivo indossabile di, che con molta probabilità sarà2,la. L'articolo Ildellaproviene da TuttoAndroid.

LuisitoSilvio : @claudiocerasa Io non so se si tratti di fascismo. Ma il probabile anzi certo attacco alla costituzione, alla Corte… - moneypuntoit : Come il prossimo Presidente della Repubblica potrebbe essere scelto da Salvini: Nel 2022 il Parlamento dovrà elegge… -