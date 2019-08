Il Liverpool ha vinto ai rigori la Supercoppa UEFA

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ilhalabattendo il Chelsea 3-2 dopo i calci di rigore. Il trofeo estivo che segna l’inizio delle competizioni, fra le squadre vincitrici delle due coppe europee per club, si è disputato mercoledì sera alla

GIGUG1N : champions e supercoppa europea, dite che il pallone d'oro va ad uno del liverpool pure se non hanno vinto la nations league? non so ..... - You2_Red : Ha vinto il #Liverpool ai calci di rigore anche se la squadra che meritava maggiormente questa supercoppa era sicu… - Profess69003372 : @acmilan tu a Instambul hai vinto 3-0 nel 2005 contro il Liverpool. Ah no aspetta Gerrard cosa fai non tirare da lì… -