Il gelo tra Salvini e Di Maio durante la cerimonia per le vittime di Genova

(Di mercoledì 14 agosto 2019) È calato ilfra i due vicepremier Luigi Die Matteo, di nuovo insieme aper commemorare ledel Ponte Morandi, proprio come un anno fa erano al loro funerale. Seduti in prima fila, i due vicepremier non erano a fianco l'uno dell'altro. A 'dividerli' il sindaco di, Marco Bucci. Ed era già comunque previsto dal protocollo che i due non fossero spalla a spalla: se ci fosse stato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, avrebbe preso posto fra loro. Giunti insieme un anno fa ai funerali delle, Difurono accolti da uno scroscio di applausi. Oggi, ciascuno è concentrato sul proprio smartphone e non risulta che si siano parlati. In verità, racconta un attento osservatore, oggi nessuno ha parlato con nessuno. Poi rivela che c'è stato un breve scambio frae il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. ...

