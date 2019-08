Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma, 14 ago. (AdnKronos) – Votare il taglio del numero deiin questa fase “presenta aspetti problematici sia dal punto di vista tecnico che da quello istituzionale”. Lo dice all’Adnkronos il giurista Cesare Mirabelli, già vice presidente del Csm e presidente della Corte Costituzionale, in relazione all’intreccio tra e il rilancio effettuato ieri al Senato dal vice premier Matteo Salvini all’indirizzo dei Cinque Stelle sul tema delle riforme. “Sotto il primo profilo – spiega – se il governo si dimette (cosa che non è accaduta) l’attività parlamentare si blocca”. In ogni caso, una riforma costituzionale come questa è soggetta, in mancanza del quorum richiesto, a un possibile referendum e quindi “in caso di elezioni, il nuovo Parlamento quale forza avrebbe se poi la consultazione confermasse la ...

TV7Benevento : Il costituzionalista: 'Taglio parlamentari non si fa a fine legislatura'... - baiasilente : RT @AlviseAndolina: Ah ecco, mi pareva. #crisigoverno | Il costituzionalista: 'Taglio parlamentari non si fa a fine legislatura' https://t.… - pieromenno : RT @Adnkronos: Il #costituzionalista: 'Taglio #parlamentari non si fa a fine legislatura' -