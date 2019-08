Il calcolo di Salvini prima della mossa sul taglio dei parlamentari

Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Matteoprova a uscire dall'angolo, spiazza tutti e rilancia offrendo la sua disponibilità al M5s ad approvare subito la legge suldei, condizione posta nei giorni scorsi da Luigi Di Maio, e subito colta da Matteo Renzi, che la propone come base di un governo 'istituzionale'. Il capo leghista poi chiede di andare immediatamente al voto anticipato, minacciando l'ormai ex alleato che, se darà comunque la sua disponibilità a fare il governo con Renzi, li "riempirò di manifesti da Urano a Marte". Nel giorno in cui al Senato si aggrega una nuova maggioranza attorno al voto che dà il via libera alla calendarizzazione delle comunicazioni di Giuseppe Conte tra una settimana - respinta la proposta di discutere oggi la mozione di sfiducia al premier presentata dalla Lega -, il capo di via Bellerio riesce in parte a oscurare la sconfitta ...

