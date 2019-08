Icardi-Napoli | Wanda Nara gela gli emissari azzurri

Napoli - il sindaco De Magistris approva : “Icardi? Mi piacerebbe…” : “Icardi al Napoli? A me, sono sincero, piacerebbe. Lozano? Ottimo acquisto“. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, riguardo al mercato degli azzurri ai microfoni dell’emittente Canale 21. Poi sul San Paolo, rinnovato grazie alle Universiadi: “Siamo contenti che andremo a vedere la prima partita casalinga del Napoli a settembre in uno stadio completamente ristrutturato grazie al lavoro che abbiamo ...

Repubblica – Per il Napoli strada in salita per Icardi. Ci prova anche Ancelotti a convincerlo : Icardi resta l’obbiettivo primario per l’attacco del Napoli che dopo Lozano pensa ad un bomber per completare la rosa. L’edizione odierna di Repubblica scrive che De Laurentiis non molla la trattativa e che Carlo Ancelotti è sceso in campo in prima persona per convincere l’argentino a dimenticare la Juve. Mauro Icardi sarebbe il profilo perfetto. Relativamente giovane ( ha 26 anni) e con un curriculum condito da ...

Icardi-Napoli – Non si esclude un summit con Wanda Nara nei prossimi giorni : Icardi-Napoli – Il presidente De Laurentiis si sta muovendo in prima persona, Il Corriere dello Sport riporta in merito ai contatti tra il patron azzurro e la moglie-agente Wanda Nara Icardi-Napoli – Sembra ormai conclusa la trattativa per il trasferimento di Lozano al Napoli ma Adl vuole aggiungere una punta vera al parco attaccanti azzurro. Il quotidiano riporta di contatti che possono definirsi giornalieri tra le parti, ciò ...

Icardi aspetterà la Juventus un’altra settimana - poi prenderà in considerazione Napoli e Roma : Mauro Icardi aspetterà la Juventus solo un’altra settimana, poi prenderà in considerazione le offerte di Napoli e Roma Mauro Icardi non rientra più nei progetti dell’Inter: l’argentino è un epurato di Antonio Conte che non cambierà idea su questo aspetto e attende che si sblocchi una volta per tutta la trattativa per la cessione che, nelle idee nerazzurre, dovrebbe portare tra i 75 e gli 80 milioni nelle casse. La ...

Per Repubblica - Icardi si allontana dal Napoli : o la Juve o la Roma : Secondo quanto scrive Repubblica l’ipotesi di portare a Napoli Mauro Icardi si è affievolita. Oggi il centravanti argentino dell’Inter ha tre possibilità davanti a sé: la Juventus, la Roma o la permanenza forzata ad Appiano. Il Napoli non è contemplato. La meta ideale di Maurito e Wanda è la Juventus, “che offrirebbe all’ambizioso Mauro l’occasione di una vendetta tecnica nei confronti dell’Inter”. Ma la strada verso ...

CorSport : l’Inter vuole vendere Icardi al Napoli. Adl - linee roventi con Wanda e Marotta : Il passaggio chiave è tutto qui: “Se all’Inter potessero scegliere, l’acquirente privilegiato in questo momento sarebbe proprio il Napoli. Facile immaginare che i prossimi giorni saranno ancora più caldi e che De Laurentiis proverà nuove mosse per arrivare all’obiettivo. Un summit con Wanda? Non va certo escluso”. Scrive così il Corriere dello Sport che dà conto di un ulteriore contatto telefonico ieri tra il presidente del ...

Icardi e Dybala serve svolta - Lozano al Napoli : Piu' che calciomercato, una partita a scacchi. Dove, al posto di torri e alfieri, ci sono i nomi di Mauro Icardi, Paulo Dybala, Edin DZEKO, Gonzalo HIGUAIN, e con l'incognita di re NEYMAR che potrebbe mettere a soqquadro il calcio europeo, scatenando un effetto domino e finanziario senza precedenti. Intanto, in attesa di trovare finalmente la quadra per l'attaccante bosniaco della Roma, l'Inter sta per chiudere per PERISIC che ha svolto le ...

Mercato Napoli - dopo Lozano il Napoli affonderá su Icardi - ecco quale potrebbe essere la chiave per l’argentino : Hirving Lozano e il Napoli si abbracceranno presto. Carlo Ancelotti è pronto ad accogliere l’attaccante messicano che aveva ammirato da opinionista tv la scorsa estate. Il viaggio di Mino Raiola per incontrare Aurelio De Laurentiis è servito per limare i dettagli di una trattativa che Giuntoli a Montecarlo aveva già avanzato. Raiola però ha discusso anche di Lorenzo Insigne. L’agente sá di un forte interesse per Mauro Icardi, ...

Lozano al Napoli : Psv verso il Sì/ Vertice Raiola-De Laurentiis anche per Icardi : Lozano vicinissimo al Napoli: Vertice ok tra Giuntoli, De Laurentiis e Mino Raiola, si è parlato anche di Icardi. Le alternative e la pista Llorente

“Raiola ha parlato di Icardi col Napoli” : Non solo Lozano nel summit di mercato che vede impegnati De Laurentiis e Raiola. Secondo quanto dichiarato dal giornalista Diego De Luca, intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, l’agente avrebbe parlato con il presidente anche di Mauro Icardi. “Sembrerebbe che in questo incontro tra il Napoli e Raiola l’agente avrebbe parlato con la dirigenza azzurra anche di Icardi per il quale starebbe operando da ...

Valcareggi sicuro : “Icardi - Lozano e James al Napoli” : Furio Valcareggi, noto procuratore sportivo, ha delle certezze: Lozano e James Rodriguez al Napoli. Icardi? È solo questione di tempo Il noto procuratore sportivo, Furio Valcareggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW: “Le mie voci erano certe di questo Lukaku all’Inter, quando si impunta Antonio Conte fa sempre gol. L’ha voluto, si è fissato che sia il più forte di tutti nei suoi temi. Tutto convergeva verso ...

CdS – Icardi-NAPOLI - Ancelotti si è mosso in prima persona : CdS – Per Icardi mister Ancelotti si è mosso in prima persona. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela che l’allenatore del Napoli si sarebbe mosso in prima persona per Mauro Icardi. Infatti, Ancelotti avrebbe telefonato al bomber argentino per ribadirgli il progetto del Napoli e spiegargli il ruolo centrale che la società vorrebbe affidargli. Icardi, a quanto pare, sarebbe rimasto piacevolmente piacevolmente ...

Icardi ha in testa solo la Juventus - l’argentino per adesso rifiuta Napoli e Roma : cosa manca per l’affare con i bianconeri : Icardi vuole la Juventus. E’ appena iniziata una settimana decisiva per il futuro dell’attaccante argentino, il tempo stringe ed è necessario trovare una soluzione per il calciatore dell’Inter. La situazione è abbastanza chiara, Icardi vuole la Juventus e ha intenzione di vestirsi di bianconero per la prossima stagione e per adesso ha rispedito al mittente le altre proposte, il club nerazzurro vorrebbe venderlo alla Roma ...