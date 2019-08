I tre giorni che decideranno la crisi

Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La parlamentarizzazione delladi governo si consumerà tutta nel giro di tre. O di un giorno solo. Dipenderà dalle mosse di Giuseppe Conte. Se, infatti, il premier deciderà di non voler attendere il voto dell'Aula del Senato sulle risoluzioni e salire al Colle direttamente per dimettersi, si produrrà un effetto domino che potrebbe travolgere i successivi passaggi parlamentari. Andando con ordine: si inizia martedì 20 agosto, quando alle 15 si riunirà l'Aula del Senato per ascoltare le comunicazioni di Conte. Sulle comunicazioni del premier, come prevede il regolamento, possono essere presentate e votate delle risoluzioni. Due le opzioni: Conte attende il voto e solo dopo decide il da farsi. Conte non attende il voto e va direttamente al Colle. In teoria, anche l'Aula della Camera è pronta, come stabilito dalla capigruppo, ad ascoltare le ...

