I siti di annunci di lavoro rischiano “il posto” per colpa di Google

Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019) (foto: Getty Images)di nuovo al centro delle polemiche per concorrenza sleale in Europa. Come riporta Reuters, questa volta a essere contestate sarebbero le pratiche anticoncorrenziali del serviziofor jobs, l’applicazione per cercaredirettamente integrata al motore di ricerca della compagnia. Contro Big G ci sono ora 23 piattaforme europee che gestiscono autonomamentedi, e che chiedono all’antitrust dell’Unione di intervenire per sospendere le pratiche scorrette. In sostanza, in una lettera congiunta firmata da queste società e inviata ieri, 13 agosto, alla commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager, idi offerte didenunciano il fatto cheproponga tra i primi risultati di ricerca quelli gestiti direttamente da lui, garantendosi un notevole vantaggio sugli altri concorrenti. Inoltre, dalle pagine suggerite si ...

