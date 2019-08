I funerali del preside Cesare ;Lazzari a San Cassiano : I funerali del preside Cesare Lazzari a San Cassiano a Vico in provincia di Lucca. Morto dopo un malore improvviso nel mare di Sampieri

Nadia Toffa - i funerali verranno celebrati dal parroco simbolo della lotta alla Terra dei fuochi : «Me lo chiese lei» : Il funerale di Nadia Toffa si svolgerà nella cattedrale di Brescia il prossimo 16 agosto. Sarà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia la camera ardente di Nadia, la conduttrice delle Iene morta dopo una lunga battaglia con il tumore. In queste ore moltissimi personaggi dello spettacolo si stanno stringendo intorno al dolore della famiglia per una perdita che sembra lasciare un grande vuoto. Le esequie saranno celebrate da padre Maurizio ...

I funerali di “Diabolik” rinviati e il crollo del peso argentino : DALL'ITALIA Sono stati rinviati i funerali dell'ultras della Lazio noto come “Diabolik”. I familiari dell’uomo, ucciso a Roma il 7 agosto scorso con un colpo di pistola, non si sono presentati all’obitorio in polemica con la decisione del questore di non aprire le esequie alla tifoseria. Pacco s

Nadia Toffa - funerali celebrati dal parroco della Terra dei Fuochi : È Padre Maurizio Patriciello a celebrare i funerali di Nadia Toffa, scomparsa martedì 13 agosto a soli 40 anni dopo la battaglia contro il cancro. La giornalista e conduttrice de Le Iene era molto legata al religioso, e più volte aveva dato voce alla sua battaglia contro le mafie nella cosiddetta Terra dei Fuochi. L’uomo su Facebook scrive: “Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia ...

Il parroco della Terra dei Fuochi celebrerà i funerali di Nadia Toffa : "Per me è un dovere" : “Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale”. A parlare è Maurizio Patriciello, il parroco della “Terra dei Fuochi” tanto legato alla conduttrice Nadia Toffa, scomparsa nelle scorse ore dopo una lunga battaglia contro il cancro.La Toffa - che più volte aveva dedicato servizi alll’area tra le province di Caserta e Napoli avvelenata da rifiuti inTerrati e roghi tossici - aveva conosciuto ...

Saltano i funerali dell’ultrà della Lazio previsti per oggi : La famiglia di Fabrizio Piscitelli si oppone alle esequie private decisa dalla questura per ragioni di sicurezza. Proseguono le indagini sull’omicidio

Omicidio Diabolik - i familiari non si presentano : rinviati i funerali. Resta attivo il piano sicurezza della questura di Roma : Sono stati rinviati i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Le esequie erano state fissate dalla questura “per motivi di sicurezza” alle 6 di questa mattina al cimitero Flaminio di Roma. Come annunciato, nessuno dei familiari si è presentato all’obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma, in polemica con il questore ...

Morte Fabrizio Piscitelli - la moglie contro i funerali in forma privata : «Tutta la sua famiglia non si presenterà». La replica del Questore : «Alla luce della decisione del Tar ribadisco che tutta la famiglia di Fabrizio domani non si presenterà al funerale. Ad oggi non ho neanche fatto il riconoscimento della salma di mio...

Delitto Piscitelli a Roma - Tar respinge ricorso della famiglia contro divieto funerali pubblici. La moglie : "Non ci andremo" : Appello della donna: "Nessuno si presenti martedì all'alba al cimitero Flaminio" per l'ultimo saluto a 'Diabolik'. La decisione della questura per motivi di "ordine pubblico". L'ex capo degli ultras della Lazio freddato con un colpo alla testa lo scorso 7 agosto

Il Tar : no ai funerali pubblici di Piscitelli La moglie : nessuno della famiglia ci sarà : Ribadita la decisione del Questore che ha stabilito siano celebrati funerali a porte chiuse «per motivi di ordine e sicurezza»

Diabolik - il Tar dà torto alla famiglia dell'ultrà laziale : funerali privati : Il Tar ha respinto il ricorso della famiglia di Fabrizio Piscitelli contro l'ordinanza del Questore di Roma che ha disposto il divieto dei funerali pubblici dell'ultrà laziale ucciso a...